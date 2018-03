Nasce Confindustria per la montagna | un network per lo sviluppo delle terre alte

bellunopress

: RT @ConfPiem: 23 Marzo 2018 - Cortina d’Ampezzo. Riportiamo la montagna al centro della #crescita economica del #Paese. Nasce “#Confindustr… - ferrazziandrea : RT @ConfPiem: 23 Marzo 2018 - Cortina d’Ampezzo. Riportiamo la montagna al centro della #crescita economica del #Paese. Nasce “#Confindustr… - MussoPatrizia : RT @nordesteconomia: Nasce a Cortina D'Ampezzo la nuova Confindustria per la Montagna - ferrazziandrea : RT @nordesteconomia: Nasce a Cortina D'Ampezzo la nuova Confindustria per la Montagna -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) ...Vincenzo Boccia un raggruppamento concepito non per sollecitare particolari benefici ma per ragionare sulla specificità di aree che possono contribuire meglio e di più alla crescita dell'economia ...