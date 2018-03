Napoli tra il rinnovo di Sarri e il sogno-Chiesa

De Luca : 'Napoli - con De Magistris il più grande disastro amministrativo d'Italia' : 'A Napoli abbiamo il più grande disastro amministrativo d'Italia, abbiamo un sindaco che si presenta dicendo 'Dobbiamo derenzizzare la città di Napolì', non c'è più agibilità democratica, e il Pd ...

Criminalità - 19 arresti per droga e armi tra Roma e Napoli. Gli inquirenti : “Sinergie con camorristi e ‘ndranghetisti” : Operavano tra San Basilio e il litorale Romano i due gruppi scoperti dai carabinieri che stanno eseguendo 19 arresti e 44 perquisizioni tra Roma e Napoli. Dall’alba, circa 200 carabinieri con elicotteri e unità cinofile dell’Arma, stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Le persone coinvolte, tra le quali c’è anche una donna e alcuni soggetti di origine albanese, sono ...

Napoli - paura da Ikea - assalto con i mitra : banditi in fuga con 110mila euro : Colpo grossa all'Ikea di Afragola. Poco dopo le dodici di domenica, mentre il mega store era affollato di clienti nell'ora di massima punta, un commando di almeno sei malviventi armati con pistole e ...

'Quella maestra è violenta' - l'accusa di mamme e bimbi a Napoli : Un ceffone. Poi una violenta tirata d'orecchie, una strigliata ai capelli, la punizione di pranzare in piedi, la sedia scalciata da sotto al sedere, il sentirsi chiamare continuamente 'scugnizzi' e '...

Napoli : donna uccisa all'entrata di una scuola elementare Video : Le pagine di cronaca italiana si sporcano di un altro femminicidio, questa volta la vittima è Immacolata Villani, donna di 31 anni residente a Napoli. Il luogo dove si è consumato il tragico evento è l'entrata della scuola elementare della figlia, nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno Napoli. Dalle ricostruzioni Immacolata aveva appena accompagnato la figlia a scuola per poi rientrare in macchina. Qui arriva il marito in scooter, il quale ...

Napoli - trasporti lacrime e sangue ma nessuno pensa ai cittadini : Ora l'Anm, grazie ai commissari, è al riparo dai pignoramenti e dai decreti che certamente l'avrebbero portata all'altro mondo in breve tempo. Ma sul piano finanziario la società è sotto tutela; i ...

Napoli - Sarri/ “Per il rinnovo del contratto valuterò bene - sulla sfida con la Juventus…” : Napoli, parla Sarri: “Per il rinnovo del contratto valuterò bene, sulla sfida con la Juventus…”. Le nuove dichiarazioni del tecnico dei partenopei a margine del trofeo Maestrelli(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Napoli-Genoa : sfida tra Reina e Perin - tra presente e futuro : Napoli-Genoa è una sfida avvincente dove si intrecciano motivi di mercato e di scudetto. Sul fronte calciomercato Pepe Reina si ritroverà di fronte il suo probabile successore, Mattia Perin. L’accordo sottoscritto tra il numero uno spagnolo e il Milan ha chiuso la sua esperienza napoletana anche se fino a fine maggio dovrà aiutare i compagni a compiere l’impresa del controsorpasso. Giuntoli guarda, invece, al giovane quale ideale ...

Napoli - ospedale Monaldi : bimbi ricoverati con adulti - specialisti trasferiti. Storia di un’eccellenza smantellata : La prima è stata Irene, una bambina di Scampia che non aveva neppure due anni, l’ultimo è stato Salvatore, 13 anni. Nove bambini non ci sono più. Alcuni di loro avevano subìto il trapianto di cuore, altri neppure quello. I loro nomi sono rimasti nelle liste di attesa dell’ospedale Monaldi di Napoli, che non solo è l’unico centro per i trapianti di cuore della Campania, ma di tutto il Sud. Qui sono sospesi da più di un anno i trapianti ...

"Vietato distrarsi - pensiamo alla Spal". Bianconeri a caccia del +7 sul Napoli : Le suggestioni del confronto con il Real rischiano di oscurare la partita di oggi a Ferrara, anticipo della ventinovesima giornata. Allegri non ammette distrazioni, si ribella a chi giudica la ...