Napoli | Sarri rinnova fino al 2021 | in arrivo Chiesa | Torreira e idea Balotelli | ma…

Napoli - ecco i 6 super acquisti per giugno : li vuole Sarri : Il Corriere dello Sport svela ben 6 nomi sulla lista del Napoli per giugno, voluti da Maurizio Sarri. Si tratta di Chiesa , Verdi e Torreira dalla Serie A, mentre Leno per la porta, Denis Suarez per l'attacco e ...

Napoli - Verdi pedina chiave per il rinnovo di Sarri : Dal gran rifiuto di gennaio a idea concreta per giugno: il fantasista del Bologna è una esplicita richiesta di mercato del tecnico toscano per prolungare il suo rapporto con De Laurentiis

Napoli - Sarri fa chiarezza sul futuro : “Resterò solo se sarò riuscirò a dare il 101%…” : Napoli, Sarri- E’ un Napoli sereno e determinato, un po’ come il suo allenatore che ieri sera è stato premiato con il premio Maestrelli a Montecatini Terme. Sarri ha colto l’occasione per analizzare la lotta scudetto e alcuni indiscrezioni sul suo prossimo futuro. “RESTERO’ SOLAMENTE SE…” Sarri ha elogiato Napoli e tutti i suoi tifosi: “Mi […] L'articolo Napoli, Sarri fa chiarezza sul futuro: ...

Napoli - Sarri : “In debito con i tifosi - resterò solo se potrò dare 101%” : Napoli, Sarri: “In debito con i tifosi, resterò solo se potrò dare 101%” “Stiamo abituando noi e i tifosi a imprese straordinarie”: lo ha detto Maurizio Sarri che ha ricevuto il premio Maestrelli a Montecatini Terme. “Mi sento in debito coi tifosi del Napoli per il loro affetto. Qui tutti stiamo dando il 101% e […]

Napoli - Sarri/ “Per il rinnovo del contratto valuterò bene - sulla sfida con la Juventus…” : Napoli, parla Sarri: “Per il rinnovo del contratto valuterò bene, sulla sfida con la Juventus…”. Le nuove dichiarazioni del tecnico dei partenopei a margine del trofeo Maestrelli(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Sarri : 'Napoli mi stordisce. Futuro? Devo avere le mie certezze' : Maurizio Sarri , allenatore del Napoli , ha parlato al Corriere dello Sport, a margine del premio Maestrelli ricevuto a Montecatini Terme. Ecco alcuni passaggi importanti: Due punti sono tanti o sono pochi? 'Vista la media di chi sta in testa, ed è la Juventus, ...

Juve - Marotta : "Grande ammirazione per Sarri e il Napoli" : L'ad bianconero: "Ma essere impegnati su tre fronti ci dà motivazioni forti. Se porterei Sarri alla Juve? E' tra i migliori, poi..."

Napoli. Sarri : “Alla mia squadra non posso chiedere di più” : A Maurizio Sarri è stato assegnato il premio Maestrelli a Montecatini Terme. Per il tecnico del Napoli è stata l’occasione

Napoli - Sarri : "Non penso al rinnovo per ora. Juve-Napoli? Difficile dire se sarà decisiva" : "Il rinnovo del contratto? È un falso problema, ora non ci penso". Così Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, durante la consegna del trofeo Maestrelli a Montecatini, in provincia di Pistoia. Il ...

Sarri : "Tre anni fa volevo Astori al Napoli" : 'Astori? Era uno dei nomi che avevo fatto appena sono arrivato a Napoli, ma poi non se ne è fatto nulla a causa di diritti d'immagine e sponsor'. Lo ha detto Maurizio Sarri durante la consegna del ...

Napoli - dubbi di Sarri sul rinnovo poi un retroscena su Astori : Il Napoli è in piena corsa per lo scudetto, duello avvincente con la Juventus. Nel frattempo si pensa al futuro ed al rinnovo del tecnico Sarri, ecco le importanti indicazioni dell’allenatore: “Non c’è mai stata aria di rassegnazione – ha dichiarato il tecnico a ‘Tv Luna’ – stiamo abituando e stiamo abituando i nostri tifosi e la stampa ad imprese straordinarie! Noi non dobbiamo essere prigionieri di ...

Sarri - 3 anni fa volevo Astori al Napoli : ANSA, - MONTECATINI TERME , PISTOIA, , 19 MAR - "Astori? Era uno dei nomi che avevo fatto appena sono arrivato a Napoli, ma poi non se ne è fatto nulla a causa di diritti d'immagine e sponsor". Lo ha ...

Napoli - Sarri allontana la pressione : 'La Juventus non mi preoccupa' : 1 di 3 Successiva MONTECATINI TERME - Più che al futuro Maurizio Sarri pensa al presente. Un presente in cui vuole però scrivere pagine di storia che possano restare scolpite a lungo. Ecco perché il ...

Napoli - Sarri : 'Rinnovo falso problema - voglio dare il 100%' : Per cinque-sei squadre sono un momento di grande stress, con tanti giocatori che girano per il mondo ed hanno lo stress dei viaggi massacranti. Io vedrò i miei giocatori reduci dalle nazionali ...