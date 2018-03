NABA lancia Leaving Room | una riflessione sull’abitare in movimento o sul muoversi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018)– Nuova Accademia di Belle Arti, in collaborazione con Repower, gruppo internazionale attivo nel settore energetico da oltre cent’anni e uno dei player di riferimento nella mobilità elettrica, espone un nuovo e ambizioso progetto, cheuna sfida innovativa e intende formulare connessioni diverse con l’ambiente. Durante la Design Week, dal 17 al 22 aprile 2018,verrà esposto in una sala di Palazzo Litta che, per il quarto anno, si fa teatro del design contemporaneo con The Litta Variations / 4th movement.è un prototipo, basato sulle tecnologie di alimentazione elettrica, che indaga le potenzialità offerte dal self driving consentendo un uso lento di quella che una volta veniva definita strada: la città rallenta e in cambio offre fluidità, sostenibilità e la capacità di usare il tempo di percorrenza in modo utile e divertente. Una...