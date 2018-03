Al via nel Municipio XV le Giornate di Solidarietà per la raccolta sangue : Si svolgerà venerdì 23 marzo, dalle 7 alle 13, presso il parcheggio Largo Nimis in zona Labaro, la prima delle “Giornate di Solidarietà per la raccolta sangue 2018” del Municipio XV. Questo è il primo concreto risultato del recente accordo triennale 2018-2020 sottoscritto dal Municipio XV con la ASL Roma 1, il Ministero degli Affari […]