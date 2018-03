Morire dal ridere al Teatro Sociale

Neonata rischia di Morire sul volo per Milano : salvata da un medico a bordo e dal pilota : Il suo 'destino' - la parola usata dal suo salvatore - forse era davvero scritto. Forse era già stabilito che sulla sua strada avrebbe trovato un medico preparato e un pilota eccellente. E forse era ...

Presa a sprangate dal fratello per l’eredità - la figlia : “Mamma non Morire” : Antonietta Ficcadenti, è stata violentemente aggredita dal fratello Emidio per questioni economiche a Cupra Marittiima. Dopo un'operazione di oltre due, ora versa in condizioni gravissime. La figlia continua a starle accanto e chiede a tutti quelli che la conoscono di pregare per lei.Continua a leggere

Morire a 15 anni per una improvvisa emorragia. Lettera a Giorgia dalla sua Prof : ... spezzati? Possiamo ancora ragionare sull'eventualità di una risposta che potrebbe trovare le sue motivazioni nella logica, nella facoltà di pensiero, finanche nella scienza. Ma nel cuore, là dove ...

Il trapianto di rene di Selena Gomez raccontato dalla donatrice Francia Raisa : “Ha rischiato di Morire” : Diversi dettagli sul trapianto di reni di Selena Gomez, subito l'anno scorso, sono stati rivelati dalla migliore amica della popstar, Francia Raisa, che le ha donato l'organo di fatto salvandole la vita. La cantante ha fronteggiato delle complicazioni importanti dopo l'intervento chirurgico, affrontando tutto in privato, lontano dal clamore della stampa. L'annuncio del trapianto di rene di Selena Gomez arrivò solo quando ormai la cantante ...

Non è la Rai - il dramma di Eleonora Cecere : 'Ho rischiato di Morire - salvata dalla religione' : ROMA - 'A ottobre è cominciato il calvario: avevo continue emorragie e dolori lancinanti. Dopo una lunga indagine e un intervento in laparoscopia, scopro di avere oltre all'endometriosi anche un ...

Jessica Faoro - ai funerali arriva l'ex fidanzato dal carcere. La mamma : "Devi Morire pezzo di m***a" - e sviene : Momenti di tensione ai funerali di Jessica Faoro stamattina a Milano. Per l'ultimo saluto alla ragazza uccisa a coltellate anche l'ex fidanzato e la sua famiglia hanno voluto raggiungere...

“Ho rischiato di Morire. Guardatemi oggi”. Una favola meravigliosa : intubato in una stanza d’ospedale - questo ragazzo ha affrontato mesi durissimi - con i medici a dargli poche chance di sopravvivenza. Poi un sogno che si realizza. E ora il mondo acclama il suo nuovo eroe : Un sogno, una favola a lieto fine di quelle che sembrano uscite dalla penna di uno sceneggiatore particolarmente sensibile. E che invece è davvero accaduta, andata in scena sotto gli occhi del mondo. Lui, lo snowboarder canadese Mark McMorris, è d’altronde la prova vivente che davvero non c’è niente di impossibile. Scampato per miracolo a un grave incidente che gli sarebbe potuto costare la vita, l’uomo è riuscito ...

Congo - 400.000 bambini in fuga dal conflitto nel Kasai adesso rischiano di Morire di fame : «Questo Paese, straziato dai conflitti, dove i bambini vengono anche reclutati a forza o usati come scudi umani, sta affrontando una delle più grandi e dimenticate emergenze umanitarie al mondo ...

Tumore di due chili asportato dalla mandibola di una ragazza : 'Rischiava di Morire'. L''intervento al Gemelli : ... Ong che da oltre 10 anni è impegnata in missioni chirurgiche in tutto il mondo con l'intento di restituire il sorriso e la speranza di una vita migliore a bambini e giovani con malformazioni del ...

Biotestamento - Patrizia Cocco sceglie di Morire a 49 anni : è il primo caso dall'entrata in vigore della legge : Patrizia Cocco, una donna di Nuoro, ha scelto di morire a 49 anni: è stata la prima in Italia ad avvalersi della recente legge sul Biotestamento. Dal 2012 era affetta dalla sclerosi laterale...

Biotestamento - Patrizia Cocco sceglie di Morire dopo cinque anni di lotta contro la Sla : è il primo caso dal sì alla legge : Ha combattuto per cinque anni la sua battaglia contro la Sla, poi ha scelto di dire basta e di staccare la spina. Ha ripetuto quattro volte “Sì” ai medici per rinunciare alla ventilazione meccanica e dare inizio alla sedazione palliativa profonda. Così Patrizia Cocco, nuorese di 49 anni, se ne è andata, sabato scorso. È la prima in Italia dopo l’entrata in vigore della legge sul Biotestamento. Ha stretto la mano di sua mamma e ...

Sparatoria Macerata - Jennifer salvata dal fidanzato. Gideon dice : “Ho rischiato di Morire solo per il colore della mia pelle” : “Ero appena uscita dall’emporio africano e stavo aspettando l’autobus alla fermata. Ho sentito dei colpi. Dopo pochi secondi, quasi senza rendermene conto, ero a terra”. Jennifer Odion ricorda così al Corriere della Sera la Sparatoria di sabato mattina a Macerata. È nigeriana, ha 25 anni ed è una delle sei persone ferite ieri da Luca Traini nel suo folle raid razzista per le strade della città marchigiana. “Un ...