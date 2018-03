MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - firmato accordo con la Polizia (oggi - 21 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,9 euro ad azione. firmato accordo tra Marco Morelli e Franco Gabrielli. Ultime notizie live di oggi 21 marzo 2018(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 06:12:00 GMT)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - in Borsa chiude sotto i 2 - 9 euro ad azione (oggi - 20 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa chiude sotto quota 2,9 euro ad azione . Le conseguenze della pubblic azione dell'addendum sugli Npl. Ultime notizie live di oggi 20 marzo 2018(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:34:00 GMT)

MONTE DEI Paschi di Siena/ Mps - aumentano le perdite per Stato - Generali e risparmiatori (oggi - 20 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa scende sotto quota 2,9 euro ad azione. Le perdite per Stato, Generali e risparmiatori. Ultime notizie live di oggi 20 marzo 2018(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 13:51:00 GMT)