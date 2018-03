MONS VIGANO' DIMESSO PER LETTERA ‘TAGLIATA’ DI RATZINGER Vaticano | polemiche

Vaticano - lettera di Ratzinger tagliata e taroccata<br>Si dimette MONSignor Viganò : Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede, ha presentato le sue dimissioni che Papa Francesco ha subito accettato. Viganò è stato nominato assessore del dicastero Vaticano che si occupa dei media vaticani dal Pontefice, che ha invece affidato la Segreteria per la comunicazione a Lucio Adrián Ruiz, almeno fino alla nomina del nuovo prefetto.Non si è trattato però di un normale ...

Perché si è dimesso il capo dei media vaticani - MONSignor Viganò - : Città del Vaticano, 21 mar. , askanews, Quello che sembrava all'inizio una sbavatura è esploso come una crisi di governo del Vaticano. monsignor Dario Viganò, nominato nel 2015 da Papa Francesco a ...

LETTERA RATZINGER - MONS. VIGANÒ SI È DIMESSO/ Via capo Comunicazione Vaticano : censurò critiche Benedetto XVI : LETTERA "corretta" di Benedetto XVI sui volumetti pro-Francesco: Monsignor VIGANÒ si è DIMESSO dal Dicastero della Comunicazione. Via il Prefetto che censurò le parole di RATZINGER(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:05:00 GMT)

Lettera Ratzinger - si dimette MONS.ViganòIl Papa accetta il passo indietro : In occasione della presentazione della collana "La teologia di Papa Francesco", Viganò era stato accusato di non aver diffuso alcune parti della Lettera di Ratzinger in cui il Papa emerito criticava la collana stessa.

Lettera di Ratzinger sul Papa - le parti mancanti. Si dimette MONSignor Viganò : Il prefetto del dicastero per la Comunicazione, monsignor Viganò, ha presentato le dimissioni a Papa Francesco dopo le polemiche sulla Lettera 'tagliata' di Ratzinger

Lettera Ratzinger - si dimette MONS.ViganòIl Papa accetta il passo indietro : Lettera Ratzinger, si dimette mons.ViganòIl Papa accetta il passo indietro In occasione della presentazione della collana “La teologia di Papa Francesco”, Viganò era stato accusato di non aver diffuso alcune parti della Lettera di Ratzinger in cui il Papa emerito criticava la collana stessa. Continua a leggere

Si dimette MONSignor Viganò : Papa Francesco ha accettato la rinuncia di mons. Dario Edoardo Viganò , prefetto della Segreteria per la Comunicazione. Lo fa sapere una nota del Vaticano, spiegando che fino alla nomina del nuovo ...

Vaticano - il giallo della lettera di Ratzinger : si dimette MONSignor Viganò : Colpo di scena in Vaticano. Il monsignore Dario Edoardo Viganò si è dimesso dall’incarico di Prefetto della Segreteria per la Comunicazione dopo il

Lettera Ratzinger - ecco perché MONSignor Viganò si è dimesso : È la vigilia dell'anniversario del quinto anno di pontificato di Francesco e il testo inizia con due frasi di Ratzinger che fanno il giro del mondo: «Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e ...

Lettera di Ratzinger modificata - si dimette MONSignor Edoardo Viganò - : Papa Francesco ha accettato la rinuncia del prefetto della Segreteria per la Comunicazione. Il passo indietro arriva dopo che, in occasione dell'anniversario del pontificato di Bergoglio, aveva letto ...

Lettera Benedetto XVI : MONS. Viganò si è dimesso/ Vaticano - via il Prefetto che censurò le parole di Ratzinger : Giallo su Lettera Benedetto XVI sui volumetti pro-Francesco: Monsignor Viganò si è dimesso dal Dicastero della Comunicazione. Via il Prefetto che censurò le parole di Ratzinger(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:10:00 GMT)

Lettera di Ratzinger modificata. Si dimette MONSignor Viganò - capo della Comunicazione in Vaticano : Città del Vaticano - Le dimissioni erano nell'aria e alla fine sono arrivate. Papa Francesco ha accettato la rinuncia di monsignor Dario Edoardo Viganò, Prefetto della Segreteria...

La lettera di dimissioni di MONS. Viganò al Papa : "Molte polemiche sul mio operato - mi faccio in disparte" : Papa Francesco ha accettato la rinuncia di monsignor Dario Edoardo Viganò, Prefetto della Segreteria per la Comunicazione. Fino alla nomina del nuovo Prefetto, sarà guidata dal Segretario del medesimo Dicastero, monsignor Lucio Adriàn Ruiz. Lo ha annunciato il portavoce della Santa Sede, Greg Burke.Negli ultimi giorni il suo nome è stato criticato per la gestione della lettera a lui inviata da Benedetto XVI in ...