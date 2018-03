Monica Bellucci Consegna la statuetta a Spielberg | Grazie da parte di tutta

Monica Bellucci : 'All'estero essere italiani è un valore aggiunto. C'è sempre un sorriso ad accoglierci' : Cosa ne pensa Monica Bellucci del mondo di Hollywood?. Per quel che mi riguarda ho un grande rispetto per Hollywood perchè si fanno comunque film a grande budget e allo stesso tempo film molto ...

Monica Bellucci : "All'estero essere italiani è un valore aggiunto. C'è sempre un sorriso ad accoglierci" : È bella, elegante e sensuale. Icona di bellezza e di italianità: Monica Bellucci è arrivata a Los Angeles per presentare al pubblico americano il suo ultimo lavoro "On the milky road" del regista serbo Emir Kusturica, in occasione del festival Filiming on Italy della pr romana Tiziana Rocca.Un festival che è ponte tra il cinema italiano e il cinema americano e che porta nella città degli angeli una Monica ...