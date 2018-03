Mondiale 2020 Vicenza e Veneto restano in corsa

F1 - la Rai dice addio ai Gran Premi : a Sky il Mondiale in esclusiva fino al 2020. Viale Mazzini si “consola” con la Champions : La Rai dice addio anche alla Formula 1. È stata Sky infatti ad aggiudicarsi i diritti per tutti i Gran Premi, live e in esclusiva, per le prossime tre stagioni, fino al 2020. Da Melbourne ad Abu Dhabi, la pay tv di Rupert Murdoch racconterà tutte e 21 le gare del Mondiale sul canale Sport F1 HD: 17 saranno in diretta esclusiva, di cui le prime 13 della stagione, da marzo ad agosto. Solo 4 gare andranno in diretta in chiaro anche su TV8, che ...