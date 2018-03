Molte delle ragazze rapite in Nigeria il mese scorso sono state liberate

Scoperte microplastiche in Molte delle bottiglie d’acqua vendute in 9 paesi : Nella gran parte delle città e paesi d’Italia l’acqua che arriva dai rubinetti è potabile e può quindi essere tranquillamente bevuta, ma nonostante questo la vendita di acqua in bottiglie di plastica è piuttosto diffusa nel nostro paese e spinge milioni di persone ad acquistarla, anche solo per la comodità di avere acqua a portata di mano anche quando ci si trova fuori casa. Viviamo tuttavia in una società in cui l’enorme ...