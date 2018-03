Milano | lo sciopero blocca Trenord al 100% Su Twitter la frustrazione dei pendolari

Milano - sciopero Trenord : si fermano il 100 per cento dei treni. Pendolari infuriati : Non viaggia dalle 9 di questa mattina il 100% dei treni di Trenord, con servizi di autobus sostitutivi tra le stazioni di Milano Cadorna e Bellinzona , Svizzera, e il terminal dell'aeroporto di ...

Sciopero a Milano : Trenord - fermi 100% dei treni - bus per Malpensa : Mezzi pubblici a rischio domani a Roma per gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb.

Sciopero Trenord a Milano : fermo il 100% dei convogli - rabbia dei pendolari Foto : L’agitazione indetta dall’organizzazione sindacale Orsa durerà fino alle 17. Rispettate le fasce di garanzia. L’Orsa: «Le adesioni sono tra l’80 e il 90%, ma la ricaduta è sulla totalità dei convogli»

Milano - sciopero dei treni mercoledì 21 marzo : tutte le informazioni : treni a rischio mercoledì 21 in Lombardia. Potrebbe essere una nuova giornata complicata per i pendolari. Dopo lo sciopero dell'8 marzo è in arrivo una nuova protesta, indetta...

LIVE Sciopero 8 marzo : a Roma caos nei trasporti. A Milano - annullati 104 voli | : L'astensione è stata indetta dall'Usb per la Festa della donna. Nella Capitale situazione difficile per trasporto pubblico. Nel capoluogo lombardo chiusa la fermata metro del Duomo. A rischio anche ...

Milano : Atm - chiusa stazione metro Duomo - no disagi da sciopero : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - A seguito della presenza dei tifosi dell’Arsenal, su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, è stata chiusa la stazione di Duomo M1-M3 e i treni non effettuano la fermata. Lo rende noto Atm, l'azienda dei trasporti municipali milanese. Prosegue intanto lo scio

Sciopero 8 marzo - a Milano circolazione regolare. Disagi invece a Roma : Il blocco dell'attività lavorativa è stato promosso in tutto il mondo dal 'Movimento internazionale delle donne' per sollevare l'attenzione contro la violenza sulle donne. Ad incrociare le braccia ...

Sciopero generale dell'8 marzo : disagi a Roma - tutto regolare a Milano : Roma - Era stata annunciata come una giornata a rischio . Con città paralizzate da maltempo e uno Sciopero generale per questo 8 marzo, con stop a trasporti, scuola, e in generale di tutte le donne ...

Sciopero 8 marzo - disagi e caos a Roma. A Milano metro regolare : Nella Capitale traffico e code anche per incidenti e buche. Ingorghi anche a Napoli. La situazione nelle città

