Milano Appello a segnalare senzatetto in difficoltà

Milano - Sgarbi prosciolto in appello per le minacce ai carabinieri : "Si comporta da macchietta" : In primo grado il critico e il suo autista erano stati condannati rispettivamente a 5 e 4 mesi di carcere per violenza e minaccia a pubblico ufficiale

Milano - Ruby bis : rinviato ad aprile il processo d'appello per Fede e Minetti : Il processo milanese d'appello sul caso 'Ruby bis' a carico dell'ex direttore del Tg4 Emilio Fede e dell'ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti è stato rinviato al prossimo 16 aprile. Al ...

Milano - lite con i Carabinieri a Expo : Sgarbi assolto in appello : Assolti in secondo grado Vittorio Sgarbi e il suo autista, Nicola Mascellani, che nel 2016 erano stati condannati rispettivamente a 5 e 4 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, per un ...