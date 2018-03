Milan | ora è ufficiale | la Procura indaga sulla vendita a Yonghong Li E spuntano i nomi

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : quando gareggia Carolina Kostner nel libero? Data - programma e orario : Carolina Kostner tornerà sul ghiaccio venerdì 23 marzo per eseguire il suo programma libero ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico: potrebbe essere l’ultima gara della favolosa carriera della Regina del Ghiaccio, ormai prossima a dare l’addio anche se non ha dato annunci ufficiali. La gardenese, di fronte al pubblico del Mediolanum Forum di Milano, andrà a caccia di una nuova magnifica impresa: vuole provare ad agguantare la ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : programma - orari e tv di oggi (mercoledì 21 marzo). Come seguirli in tempo reale : oggi mercoledì 21 marzo iniziano i Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, spettacolo assicurato nel capoluogo meneghino dove le grandi stelle del circuito si daranno battaglia per conquistare le ambite medaglia. Si incomincia con lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico: ad aprire i giochi saranno le ragazze già nella tarda mattinata, poi nel ...

Ultima puntata per Alessandro Borghese e 4 Ristoranti : a Milano a caccia della pizza Gourmet : Ultima puntata per Alessandro Borghese e 4 Ristoranti quella di questa sera, 20 marzo, su Sky Uno, a suon di pizze Gourmet in quel di Milano. Sarà proprio all'ombra del Duomo che questa sera lo chef si ritroverà per l'Ultima battaglia di questa edizione "invernale" del suo programma in cui 4 ristoratori si sfideranno a colpi di piatti tipici e di voti. Alessandro Borghese e 4 Ristoranti chiuderanno in bellezza con un tour delle migliori ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : quando gareggia Carolina Kostner nel programma corto? Orario e programma. Come vederla in tv : Mercoledì 21 marzo inizieranno i Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico: tutto è pronto al Mediolanum Forum di Milano per una rassegna iridata che si preannuncia altamente spettacolare e che richiamerà l’attenzione di migliaia di appassionati, pronti a sostenere i propri beniamini sugli spalti. Sarà anche il grande giorno di Carolina Kostner che aprirà le danze: il programma, infatti, incomincia proprio con il programma corto femminile e ...

I droni atterrano a Milano : questo venerdì torna “Dronitaly” - l’evento per chi vuole lavorare con la tecnologia più innovativa del momento : Il bagnino australiano più celebre del mondo? È… un drone, autore della prima spettacolare operazione di salvataggio in mare: mezzo e pilota saranno tra i protagonisti della quarta edizione di dronitaly. Con lui tutti gli altri droni volanti, acquatici e terrestri che sono sempre più importanti in scenari molteplici: servono per osservare dall’alto il territorio, come le frane e le zone in emergenza, ma anche per lo sviluppo della ...

Zalgiris Kaunas Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (basket Eurolega) : diretta Zalgiris Kaunas Olimpia Milano Streaming video e tv, orario, risultato live. L’Armani Exchange in campo in Lituania nella Eurolega di basket (oggi 20 marzo)(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:50:00 GMT)

Milano : Codacons - ora introdurre sistema frenata intelligente : Milano, 19 mar. (AdnKronos) - Positivo secondo Codacons l'investimento del Comune di Milano di 9 milioni di euro per l'utilizzo dei semafori intelligenti per i tram. Ora però "chiediamo all'assessore alla mobilità, Granelli, l'introduzione nei tram e negli autobus in circolazione a Milano del sistem

4 Ristoranti - Ultima puntata : Alessandro Borghese si ferma a Milano - protagonista la pizza : Dopo aver attraversato senza sosta l'Italia da nord a sud, questa sera alle ore 21.15 su Sky Uno HD, la quarta stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti si conclude a Milano. Il programma di chef ...