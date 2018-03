Milan | il futuro di Suso dipende da due fattori

Genoa - il dg Perinetti : 'Speriamo che il futuro del Milan sia Gattuso' : Giorgio Perinetti , direttore generale del Genoa , parla a RMC Sport a margine del Trofeo Maestrelli: 'Se Berlusconi si sarà pentito della decisione di non prendere Sarri al Milan? Non mi risulta che si sia mai pentito di nulla. Sono discorsi che lasciano il ...

Milano-Sanremo alla vecchia maniera : ritorno al futuro : Sotto gli occhi di David Lappartient, il capo del ciclismo mondiale, e di Renato Di Rocco, il presidente federale, s'è consumato un successo di enorme importanza anche politica per il nostro ...

Milan del futuro : certezze Bonucci e Biglia - dubbi Suso e Donnarumma : Il Milan sta cominciando a progettare la rosa 2018/19, già rinforzata con gli arrivi a parametro zero di Ivan Strinic e Pepe Reina. Secondo La Gazzetta dello Sport , tra le certezze da cui ripartiranno i rossoneri ci sono Leonardo Bonucci e Lucas Biglia , mentre per Gigio Donnarumma e Suso, due giocatori che in via Aldo Rossi vorrebbero trattenere, ...

Il Milan a caccia dei soldi per saldare i debiti - Elliott però corre in aiuto dei rossoneri : il futuro non promette nulla di buono : Nel caso in cui Yonghong Li non dovesse riuscire a versare i 30 milioni utili per chiudere la stagione, Elliott potrebbe intervenire con un ulteriore finanziamento che, però, aumenterebbe il debito ...

Milan - importante annuncio di Fassone sul futuro del club : Il Milan è in campo per la gara di Europa League contro l’Arsenal, nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni da parte di Fassone ai microfoni di ‘Sky Sport’: “All’interno del club c’è molta serenità e cerco di trasferirla ai miei collaboratori. Poi ci sono tutta una serie di rumours sullo stato finanziario del club ai quali sono abituato da prima del closing. Io sono relativamente ottimista: il ...

Calciomercato Milan - Reina in rossonero : che futuro per Donnarumma? Gli scenari : L'uomo spogliatoio della banda di Sarri, il portiere due volte campione d'Europa e una del Mondo, un professionista dalla spiccata personalità e nel pieno della maturità calcistica. Insomma, un ...

GIGIO DONNARUMMA/ Contestazione dei tifosi alle spalle ma futuro incerto al Milan (E poi c'è Cattelan) : GIGIO DONNARUMMA a E poi c'è Cattelan: il portiere del Milan sarà ospite nel programma condotto da Alessandro Cattelan e in onda su Sky Uno.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 12:12:00 GMT)

Inter - c'è da curare il malessere di Spalletti. Il futuro può essere lontano da Milano : Come può un pareggio contro il Napoli destabilizzare un ambiente? Bisognerebbe chiederlo a Luciano Spalletti, che forse inizia a sentire la pressione del quarto posto. Il malessere del tecnico di ...

Sala : «Io leader del Pd? Fino al 2021 a Milano. Non faccio più progetti sul futuro» video : «La malattia mi ha cambiato», così il sindaco Beppe Sala alla presentazione, sabato a Fieramilanocity, del suo libro «Milano e il secolo delle città» a «Tempo di Libri»

Milan - Maldini : 'Gattuso ha grandi capacità - ma per la Champions è dura'. Poi apre a un futuro in Federazione : Il mondo del calcio mi è sempre piaciuto, ma non è detto che debba per forza starci dentro'. GLI AUGURI ALL'INTER - 'I 110 anni dell'Inter? C'è sempre stato rispetto e rivalità. Quando ho iniziato a ...

Con Digital Week - dal 15 al 18 marzo - Milano guarda al futuro più vicino : In città si incroceranno spettacoli, incontri, laboratori rivolti a cittadini, curiosi, giovani, bambini e senior. Per l'iniziativa si sono attivati università e fondazioni culturali, luoghi di ...

Crisi Pd - Sala : “Renzi si faccia da parte con chiarezza. Futuro della sinistra? Serve un modello Milano” : Prima del voto i continui distinguo, dopo la batosta ecco il de profundis: il sindaco di Milano Beppe Sala considera definitivamente archiviata l’esperienza di Matteo Renzi alla guida del Pd. “ha fatto la sua parte, si passi oltre” ha detto il primo cittadino del capoluogo lombardo, a margine dell’inaugurazione di Tempo di Libri. “Il punto è trovare delle persone che abbiano la capacità di collaborare. Però nessuno è ...

Milan-Inter - Gattuso : “Voglio giocatori avvelenati”. Spalletti : “Icardi è pronto. E’ la partita del nostro futuro : Milan-Inter, Gattuso: “Voglio giocatori avvelenati”. Spalletti: “Icardi è pronto. E’ la partita del nostro futuro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Inter, Spalletti- Vigilia di derby, vigilia da grande match. Spalletti e Gattuso sono intervenuti in conferenza stampa dando sfogo a sensazioni e dettagli a circa 24 ore dal sfida di ...