Milan | Elliott cala il sipario sull’era cinese | mr Li sarà accompagnato all’uscita

Milan - il crac della holding di Li è solo l’ultimo passo verso il passaggio al fondo Elliott : per i tifosi è una buona notizia : Il Diavolo nelle mani di Elliott. La chiacchierata cessione del Milan da parte di Silvio Berlusconi sembra indirizzarsi verso il finale che più o meno tutti avevano immaginato: Yonghong Li rischia di non essere un proprietario credibile, il suo patrimonio era inconsistente come dimostra il fallimento della sua holding. E a raccogliere la società rossonera sarà il fondo che si era fatto garante dell’operazione, attraverso un prestito milionario ...

Milan salvato dal fondo Elliott di Paul Singer : In pratica, un doppio assist al mondo che ruota attorno a Fininvest, pur avendo fatto in entrambi i casi il suo interesse'. Da ultimo il quotidiano rilancia l'idea di una prossima vendita del club ...

Milan - Elliott cala il sipario sull'era cinese : In arrivo altri 35 milioni dal fondo americano. Ma Mr. Li , fallito in Cina, sarà accompagnato all'uscita

Milan - proprietà cinese ai titoli di coda : Elliott cerca un nuovo proprietario. Si fanno avanti gli arabi? : Milan, proprietà cinese- Potrebbe esser giunta al capolinea l’avventura di Mr.Li al comando del Milan. Come riportato dal “Corriere della Sera”: “Mentre in Italia si è appena cominciato a giocare la partita Milan, in Cina è già bella che finito il “match Yonghong Li“. Di fatto, il fondo Elliott starebbe cercando un nuovo proprietario per i rossoneri, […] L'articolo Milan, proprietà cinese ai titoli di ...

Milan - proprietà cinese ai titoli di coda : Elliott cerca un nuovo proprietario. Si fanno avanti gli arabi? : Milan, proprietà cinese- Potrebbe esser giunta al capolinea l’avventura di Mr.Li al comando del Milan. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere della Sera”, il fondo Elliott starebbe cercando un nuovo proprietario per i rossoneri, e sarebbe pronto ad accompagnare Mr.Li fuori dalla porta. Poche garanzie, sia per il presente, sia per il futuro. Lo […] L'articolo Milan, proprietà cinese ai titoli di ...

Fallisce un'azienda di Yonghong Li - il Milan finisce in guai seri : Elliott prova a lanciare l'ultimo salvagente : Il tribunale popolare di Shenzhen ha dichiarato fallita un'azienda di Yonghong Li, una situazione che potrebbe condizionare negativamente gli affari del Milan LaPresse/Reuters I guai di Yonghong Li ...

Davvero il Fondo Elliott sta per diventare proprietario del Milan? : Elliott ha messo Li Yonghong alle strette e non è fantascienza che il fondo americano sia sempre più vicino a subentrare nella proprietà del Milan. Non è una novità che il presidente rossonero debba restituire all’hedge fund 303 milioni di euro entro l’ottobre di quest’anno per evitare che il club passi in mano americana. Lo abbiamo scritto molte volte. L’ultima novità arriva da ...

Il Milan a caccia dei soldi per saldare i debiti - Elliott però corre in aiuto dei rossoneri : il futuro non promette nulla di buono : Nel caso in cui Yonghong Li non dovesse riuscire a versare i 30 milioni utili per chiudere la stagione, Elliott potrebbe intervenire con un ulteriore finanziamento che, però, aumenterebbe il debito ...

Premium Milan - Elliott dall'UEFA e offerta di Al-Falasi : le ultime : Premium Sport spiega che né a Yonghong Li e neppure a Merrill Lynch sono arrivate proposte da questo uomo d'affari proveniente da Dubai. La voce era stata rivelata sia da La Gazzetta dello Sport che ...

Milan - Elliott vuole tranquillizzare la Uefa : Ultime sul futuro societario del Milan, direttamente da Premium Sport: entro il 30 di giugno, è previsto un nuovo aumento di capitale da 30 milioni, che potrebbe avvenire in piu tranche. La notizia più importante, però, è che, qualora ci fosse la necessità, ...

Davvero il Fondo Elliott sta per diventare proprietario del Milan? : Elliott ha messo Li Yonghong alle strette e non è fantascienza che il fondo americano sia sempre più vicino a subentrare nella proprietà del Milan. Non è una novità che il presidente rossonero debba restituire all’hedge fund 303 milioni di euro entro l’ottobre di quest’anno per evitare che il club passi in mano americana. Lo abbiamo scritto molte volte. L’ultima novità arriva da ...

Non solo Milan - Elliott investe in Telecom : non piace la gestione Vivendi : L'hedge fund londinese ha acquistato quote di Tim per cercare di contrastare la modalità con cui Vivendi sta guidando la società. L'articolo Non solo Milan, Elliott investe in Telecom: non piace la gestione Vivendi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Elliott - il fondo "attivista" già entrato in Ansaldo e nel Milan : MilanO - Lo chiamano fondo 'attivista', nel senso che si dà molto da fare. Anche troppo, secondo l'opinione diffusa nel mercato, e soprattutto senza che nessuno glielo chieda. Elliott, il fondo di ...

Milan-FIGC - Fassone vede Fabbricini : dal bilancio al debito Elliott - il punto : Si è parlato, inoltre, di politica sportiva, degli scenari tra Federazione e Lega, del nuovo corso Gattuso e dei metodi di lavoro del tecnico milanista. RIFINANZIAMENTO - Presumibilmente, si è ...