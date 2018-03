Milan | ecco quando può arrivare il rinnovo di Gattuso

Mascherpa : ecco la prima «tiramisuteca» di Milano : C’è da essere felici il 21 marzo: inizia la primavera, ma è anche la giornata nazionale del Tiramisù. Perché in questo giorno che segna un nuovo inizio è il caso di fare scorta di energie, e per questo il dolce italiano tra i più famosi al mondo, il più cliccato su Google, il più richiesto a domicilio (nel 2017 ne abbiamo ordinati 9.400 chili secondo JustEat) teme pochi rivali. Saranno partiti anche da qui gli scrittori Clara e Gigi ...

Inter- Milan si accende il derby di mercato : ecco i tre nomi sul tavolo Video : E' un anno di transizione sia per l'#Inter che per il #Milan. Entrambe le squadre stanno dando vita ad una stagione in chiaro scuro, i dati di fatto per il momento incoronano come migliore quella degli uomini di Spalletti. I nerazzurri, infatti, sono più vicini all'obiettivo qualificazione alla prossima Champions League, i rossoneri stanno rimontando ma devono necessariamente vincere il derby per pensare di reinserirsi clamorosamente nella lotta ...

Vincenzo Nibali : ecco le sue ambizioni dopo la Milano-Sanremo - le dichiarazioni : Per Vincenzo #Nibali , la stagione 2018 è iniziata nel migliore dei modi, con la conquista della classicissima la Milano-Sanremo. [VIDEO] Una manifestazione ciclistica dove lo Squalo si è imposto sul ...

Milan-Inter - ecco tutte le info sui biglietti per il recupero : Milan-Inter, rinviato per la scomparsa di Davide Astori, si giocherà il 4 aprile: ecco le info per chi è in possesso dei biglietti L'articolo Milan-Inter, ecco tutte le info sui biglietti per il recupero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Vincenzo Nibali : ecco le sue ambizioni dopo la Milano-Sanremo - le dichiarazioni : Per Vincenzo Nibali, la stagione 2018 è iniziata nel migliore dei modi, con la conquista della classicissima la Milano-Sanremo. Una manifestazione ciclistica dove lo Squalo si è imposto sul finale compiendo qualcosa di storico. dopo i festeggiamenti del caso, il corridore messinese non è intenzionato a placare la sua fame di vittoria e si concentra per i prossimi appuntamenti stagionali. La sua preparazione atletica è iniziata mettendo in cima ...

Milan - squadra mostruosa per il 2018/2019? Ecco la probabile formazione titolare Video : Il #Milan è molto attivo sul mercato in questo periodo; la dirigenza rossonera ha intenzione di costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione e si è gia' messa all'opera. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli vuole acquistare un top player in attacco, visti i problemi realizzativi di Kalinic e André Silva ed è piombato su Edinson Cavani del Paris Saint Germain. Al termine della stagione in corso il centravanti ex Napoli ...

Milan - pronto il rinnovo di Cutrone : ecco le cifre : Il Milan blinda Patrick Cutrone , in gol anche oggi contro il Chievo per il momentaneo 2-2. L'attaccante classe '98 verrà presto premiato con un altro rinnovo del contratto, il terzo dopo quello di ...

BikeUP : il festival europeo dedicato alle e-bike raddoppia - dopo Lecco arriva anche a Milano : La voglia di e-bike è inarrestabile, con numeri in costante crescita su scala internazionale, e BikeUP, il primo festival europeo interamente dedicato alle biciclette elettriche, raddoppia, affiancando alla tradizionale tappa primaverile di Lecco (23-25 maggio), un appuntamento autunnale a Milano (22-23 settembre), in piazza Castello. La nuova data, che farà diventare il mondo delle e-bike protagonista del cuore della città meneghina, è nata ...

Milan-Chievo streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Milan-Chievo streaming, ecco dove guardare la diretta della partita, continua il programma della giornata del campionato di Serie A, i rossoneri hanno intenzione di continuare il momento magico in campionato ed avvicinarsi alla zone Champions League, di fronte un osso duro, la squadra di Maran è alla ricerca di punti per la salvezza. Nel match di Serie A si affronteranno Milan e Chievo in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in ...

Milan-Inter - ufficiale : ecco la data di recupero del derby : Milan-Inter, ufficiale: ecco la data di recupero del derby, cresce sempre di più l’attesa per la gara tra Milan ed Inter valida per la zona Champions League, partita quindi molto importante per le prime quattro posizioni, definita la data del recupero. “Il Commissario della Lega Serie A, ad integrazione del Comunicato ufficiale n. 184 del 9 marzo 2018, dispone che la gara MILAN – INTER venga recuperata mercoledì 4 aprile 2018, con ...

Prende forma il Milan 2018-2019 : ecco come potrebbe essere il nuovo 11 titolare Video : Dopo la cocente eliminazione subita per mano dell’Arsenal i rossoneri di Gattuso si preparano ad affrontare un finale di stagione che si preannuncia scoppiettante. Il tecnico del Milan sa bene l’importanza di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, in quanto da essa dipendera' molto del prossimo mercato. I rossoneri non sono troppo lontani dal quarto posto, obiettivo che sembrava ormai tramontato sotto la guida di Montella e ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : vicini tre grandi colpi - ecco i nomi Video : Il #Milan è letteralmente scatenato sul mercato in questo periodo; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, infatti, sta per mettere a segno un triplo colpo a parametro zero. Quasi fatta per Ivan Strinic, difensore di trent'anni della Sampdoria, al quale scadra' il contratto al termine di questa stagione, mentre nelle ultime ore come riporta Pianeta Milan è stato perfezionato l'acquisto di Pepe Reina. Il trentacinquenne portiere è in ...

Milano-Sanremo 2018 - debutta la Var. Ecco come funziona : Arriva la 'moviola in corsa' per evitare trucchi e furbi. Quella di oggi sarà una classica grandi firme: dal campione in carica Kwiatkowski agli ultimi battuti Sagan e Alaphilippe. Ma occhio a Nibali ...