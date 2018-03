Milan e Master SBS | torna la Summer School in Sport Marketing Management

Milano : firmato accordo Arexpo-Lendlease per masterplan e sviluppo area : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Arexpo e Lendlease hanno sottoscritto il contratto quadro di aggiudicazione del bando per l’ideazione, lo sviluppo e la gestione del progetto di rigenerazione urbana dell’area di proprietà di Arexpo su cui si è svolta l’Esposizione universale del 2015. Assieme al contrat

Star si diventa : a Milano master di Francesco Tricarico e Fabio Ingrosso : Come diventare un cantante di successo: è il fine del CPM Music Institute di Milano, presieduto e diretto fin dalla sua fondazione da Franco Mussida, dal 1984. Molt i dei suoi diplomati lavorano in ...

Biglietti per gli U2 a Milano - disponibilità limitate in vendita dal 26 gennaio : prezzi e settori su TicketOne e Ticketmaster : Venerdì 26 gennaio è partita la vendita generale dei Biglietti per gli U2 a Milano, in scena coi concerti dell'11 e 12 ottobre al Mediolanun Forum di Assago per le uniche due date italiane dell'Experience + Innocence Tour a supporto dell'ultimo omonimo album, il 14° in studio e seguito del primo volume Songs of Innocence. Dopo le diverse prevendite anticipate dei giorni scorsi, riservate agli iscritti al sito e agli acquirenti dell'album in ...

Masterchef Italia 7 porta le brigate a Milano per la cucina Kosher : anticipazioni 25 gennaio : Masterchef Italia 7 torna in onda oggi, 25 gennaio, su Sky Uno per la sesta puntata del cooking show e una nuova prova in esterna che porterà le due brigate a Milano per un Bar Mitzvah. Prima di arrivare in esterna, gli aspiranti Masterchef dovranno fare i conti con una bella salita all'insegna della ragione e del sentimento, gli stessi elementi che dovranno unire nel loro primo piatto di questa sesta puntata. Il cooking show riprende ...

Carlo Cracco e Rosa Fanti/ Matrimonio in grande a Milano - ma dov'erano gli altri giudici di Masterchef? : grande festa al Carlo e Camilla in Segheria ieri per il Matrimonio di Carlo Cracco e Rosa Fanti, tra gli ospiti anche Antonino Cannavacciuolo, ma gli altri giudici di Mastterchef dov'erano?(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:51:00 GMT)

