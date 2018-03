Migranti | sindaco leghista di Gallarate li spedisce a Milano | scoppia la polemica

Il sindaco di Gallarate paga il treno ai Migranti per mandarli via : scoppia la bufera : Il sindaco di Gallarate che paga il biglietto del treno ad alcuni migranti a cui non è stata accettata la domanda d'asilo: è iniziata così una nuova polemica sulla gestione dei rifugiati. Una ...

Migranti - Sala : “Sindaco Gallarate paga biglietto per Milano? Provocazione. Sul tema qualcuno fa la sua parte - altri no” : “Il problema è serio ma quello che noto è che qualcuno fa sempre la sua parte, qualcun altro no”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine di un incontro milanese, ha risposto ad Andrea Cassani, sindaco di Gallarate, comune del Varesotto, che in questi giorni ha deciso di pagare il biglietto per Milano a 12 richiedenti asilo. “Ha ragione lui – ha continuato – ho altro a cui pensare, non a queste sui provocazioni” L'articolo ...

Gallarate - 90 euro ai Migranti per andare a Milano. Il sindaco leghista paga di tasca sua : “Qui non c’è posto per loro” : Il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, consegna 90 euro ai migranti del centro KB perché possano lasciare la città e prendere il treno per Milano dopo lo sgombero della palazzina. La stessa Srl ha consegnato altrettanti soldi ai rifugiati in modo tale che potessero avere sufficiente denaro anche per il pranzo e la cena. I 12 ragazzi, espulsi dal programma di accoglienza della Prefettura di Varese dopo alcune rivolte avvenute nel mese di ...

Migranti : sequestro nave Ong - sindaco Pozzallo ‘magistratura faccia presto’ : Palermo, 20 (AdnKronos) – Un “invito a fare presto” per “ristabilire la verità” e per evitare che la permanenza della nave dell’Ong spagnola Proactiva Open Arms possa “intralciare il normale traffico commerciale del porto”. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, non nasconde la sua “preoccupazione” davanti al sequestro dell’imbarcazione da domenica scorsa ormeggiata in porto. ...

Migranti : sindaco Lampedusa - bene lavori hotspot - correggere errori passato : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Le decisioni assunte al Viminale sulla chiusura temporanea dell’hotspot di Lampedusa per consentire i lavori di ristrutturazione confermano quello che sosteniamo da tempo, cioè che la struttura così com’é è inadeguata: evidentemente l’allarme che abbiamo lanciato più

Migranti : morto di fame a Pozzallo - sindaco 'come in campi concentramento' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - È morto di fame un giovane migrante eritreo di 22 anni, sbarcato ieri a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Insieme ad altre 91 persone, tra cui 12 minori e 7 donne, era giunto a bordo della nave della Ong spagnola 'Proactiva Open Arms' nella cittadina siciliana. Trasfer

Varazze - il sindaco Bozzano puntualizza sull'accoglienza dei Migranti : "La città ne ospita 55" : Occorre ringraziare la CRI e la Cooperativa operante sul territorio per quanto riescono a fare, con Scienza e Coscienza, il loro mestiere. Informare i cittadini è sempre un dovere, così come è un ...

Migranti : Nicolini attacca sindaco Lampedusa - racconta fandonie e getta benzina sul fuoco (3) : (AdnKronos) - "Quanto io e tutti i componenti della squadra amministrativa ci siamo battuti per difendere l’isola e gli abitanti, insieme ai diritti umani di coloro che vi sbarcano, è notorio. Tutto ciò che fa male all’isola fa male ai Migranti e viceversa - spiega ancora l'ex sindaca Giusi Nicolini

Migranti : Nicolini attacca sindaco Lampedusa - racconta fandonie e getta benzina sul fuoco : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - "Il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello racconta fandonie su di me sulla gestione dei Migranti. Lui e l'intera amministrazione non si limitano a sparare fandonie, ma buttano benzina sul fuoco, incendiando gli animi, perché ricreare l’emergenza, che non c’era più, do

Il paese senza tasse né Migranti. “Con il sindaco leghista viviamo bene” : «Se siamo ancora vivi è grazie a Matteo», dicono quasi tutti. E non capisci. Primo: di quale Matteo stanno parlando? Secondo: perché sarebbero dovuti morire? Pontinvrea, 870 residenti, 15 chilometri dal mare, ceramiche, sentieri di montagna, profumo di camini accesi, entroterra ligure che sa ancora di Piemonte. Con quella faccia un po’ così, insom...

Migranti : sindaco Pozzallo - a rischio 85 mln - da Regione nessun supporto (2) : (AdnKronos) - Da qui l'appello del primo cittadino al governatore. "Il nostro Comune svolge una funzione importante, vorrei dire quasi cruciale, nel contesto della rete di accoglienza istituita per supportare i Migranti in arrivo - dice -. Il ministero dell’Interno ci fornisce degli aiuti sostanzial