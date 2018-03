Microsoft e BlackBerry insieme per il settore aziendale degli smartphone

surface-phone

: BlackBerry e Microsoft si alleano nel settore dell'enterprise mobile - HDblog : BlackBerry e Microsoft si alleano nel settore dell'enterprise mobile - GiorgioPStream : BlackBerry e Microsoft si alleano nel settore dell'enterprise mobile - TiziGioiellieri : RT @WindowsBlogIta: #BlackBerry e #Microsoft insieme per garantire sicurezza nel mercato mobile -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Se pensiamo ae a, la prima cosa ci viene in mente è il loro medesimo fallimento nel mercato, anche se la prima potrebbe a breve rivoluzionare il tutto con il Surface Andromeda. Un’altra questione però che accomuna entrambi riguarda sempre glima, più precisamente, ilenterprise ovvero sono due Colossi importanti molto attive per i servizi informatici mobile utilizzati dalle aziende, piccole o grandi che siano. Una partnership, quindi, sarebbe una mossa ideale poichè permetterebbe un’integrazione favorevole ad entrambi, oltre che per gli stessi utenti, ed è per questo che è stato annunciato nelle scorse un accordo di collaborazione commerciale tra i due. Il progetto prende il nome diEnterprise BRIDGE e permetterà di usare le app, molto scaricate e utilizzate, inDynamics, di ...