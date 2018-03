Michielin | Sto vincendo la mia sfida

Bolivia di Francesca Michielin - testo e significato : il brano è un mix tra sonorità tropicali ed elettroniche : testo e significato di “ Bolivia ”, il nuovo singolo di Francesca Michielin in radio dal 16 marzo. Il brano è il terzo inedito estratto dal suo album “2640” pubblicato lo scorso 12 gennaio. Francesca Michielin torna con il nuovo singolo “ Bolivia ” mentre è partito il suo Tour 2018 Dopo il successo di “Vulcano” ed “Io abito al mare”, Francesca Michielin è tornata in rotazione radiofonica ...

