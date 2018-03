“Mia madre…” Belen Rodriguez | il mistero di Gustavo Da mesi non si hanno più notizie

caffeinamagazine

: La Marcuzzi pareva mio padre, uomo mite per vocazione,quando mia madre gli diceva “Incazzati, non puoi sempre far p… - stanzaselvaggia : La Marcuzzi pareva mio padre, uomo mite per vocazione,quando mia madre gli diceva “Incazzati, non puoi sempre far p… - gretamenchi : Sanno più affari miei gli autisti di uber che mia madre ?? - repubblica : 'In ospedale l'ultimo abbraccio di mia madre al suo Jean': in Puglia cani in corsia con i malati terminali -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Che fine ha fatto il padre di? Sempre presente con la mamma Veronica Cozzani in qualunque foto dei figli, è da circa un mese che il signorè il grande assente dai social. La domanda era sorta quando negli scatti del compleanno della moglie l’uomo non era comparso. Siache Cecilia che Jeremias, insieme ai loro amici più stretti,festeggiato la mamma in un locale milanese. Presenti alla cena i componenti più stretti del “clan”, comprese le collaboratrici della showgirl spagnola, il piccolo Santiago, Jeremias e Ignazio Moser, ormai membro ufficiale della grande famiglia. Ma all’appello mancava proprio lui,. L’assenza del capofamiglia è stata notata da molti e da allora nessuno ha avuto più. Come mai? Cosa è successo e perché nessuno ha risposto alle tantissime domande dei fan curiosi? A queste domande, oggi, ha provato a ...