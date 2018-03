Meteo USA | perturbazione verso la California | migliaia di evacuati

Meteo : il maltempo regala una breve pausa - ma da giovedì nuovi temporali al Centro-Nord : Marzo si conferma “pazzerello”: dopo un paio di giorni di bel tempo e clima primaverile una nuova intensa perturbazione raggiungerà il Centro-Nord portando piogge e temporali anche molto forti. Allerta in Liguria.Continua a leggere

Condizioni Meteo avverse - di nuovo chiusa da Argentera la statale 21 del colle della Maddalena : Per la provincia di Cuneo "Anas comunica che è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto della strada statale 21 "del colle della Maddalena" compreso tra Argentera , km 51,000, e il ...

Meteo - la causa del maltempo è al Polo Nord? : Burian, tempeste, uragani. Non sarà che tutto dipende dal riscaldamento climatico? Secondo diversi studiosi i fenomeni Meteorologici estremi che si verificano sempre più spesso sono in qualche modo legati alla massa di aria calda in atmosfera e a quelle sempre più calde sollevate dagli oceani. Un indizio arriva dall’ultimo inverno artico che volge al termine ed è stato il più mite mai registrato. “Non ho mai visto niente di ...

Meteo USA : in arrivo una nuova tempesta sulla East Coast - intense nevicate e vento forte : Una nuova tempesta sta per abbattersi sulla East Coast degli Stati Uniti: arriva a meno di una settimana dall’ultima (il nor’Easter, che ha lasciato migliaia di persone senza corrente elettrica), e sono attesi numerosi centimetri di neve e forti venti, che rischiano di causare ulteriori danni in molte parti già investite dall’ultima ondata di maltempo. Sono ancora 100mila le persone senza elettricità in Massachusetts, ...

Meteo USA : il maltempo risparmia la California - gli evacuati rientrano nelle proprie case : L’ondata di maltempo che minacciava la California ha deviato in direzione sud, risparmiando l’area già devastata da piogge e frane lo scorso gennaio. Circa 30 mila persone evacuate in via precauzionale nella contea di Santa Barbara, hanno fatto rientro nelle proprie case. “Il peggio e’ passato – ha spiegato il capo della protezione civile locale – e siamo cautamente ottimisti, anche grazie all’accurato ...

Meteo - Italia divisa in due : caldo incredibile al Centro/Sud - è già Primavera con +24°C a Catania e Siracusa - +23°C a Reggio Calabria [DATI] : 1/10 ...

Ritardi Roma Termini - Renato Mazzoncini - ad Fs : "Chiediamo scusa". Maurizio Gentile - ad Rfi : "Colpa delle previsioni Meteo" : "Sono stati commessi degli errori, che non ripeteremo. E dobbiamo delle scuse ai passeggeri. Quando uno sta sette ore in treno c'è poco dire, bisogna solo scusarsi, e attrezzarsi per fare sì che non accada più". A pronunciare queste parole in un'intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica è Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. A vederla in modo diverso è però ...

Neve - Atac - servizio metro regolare. Bus limitati causa condizioni Meteo avverse : Il persistere delle condizioni meteo avverse, specialmente nella zona nord della città, sta complicando l’esercizio del servizio di superficie, che al momento vede impiegate sul territorio comunale oltre 480 vetture bus dotate di gomme termiche a causa delle condizioni della viabililità stradale. Il servizio sulla metropolitana è attivo. Si sono registrate alcune limitazioni sulla rete […] L'articolo Neve, Atac, servizio metro ...

Atac - servizio metro regolare. Bus limitati causa condizioni Meteo avverse : Il persistere delle condizioni meteo avverse, specialmente nella zona nord della città, sta complicando l’esercizio del servizio di superficie, che al momento vede impiegate sul... L'articolo Atac, servizio metro regolare. Bus limitati causa condizioni meteo avverse su Roma Daily News.

Allerta Meteo Marche : lunedì 26 febbraio chiusa l’Università di Macerata : A seguito dell’ordinanza del Sindaco di Macerata, che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sulla base dell’Allerta Meteo emanata dalla Protezione Civile Marche, l’Università di Macerata ha deciso di sospendere tutte le attività didattiche in tutte le sedi lunedì 26 febbraio 2018. L'articolo Allerta Meteo Marche: lunedì 26 febbraio chiusa l’Università di Macerata sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Burian - attenzione a Lunedì 26 : NEVE diffusa al Centro - anche a ROMA! Possibili 5/10 cm sulla Capitale : Allerta Meteo Burian – E’ oramai notizia di primo piano in TV, sui vari siti, nel web in genere, l’ondata di Gelo che proverrà dalla Russia e che riguarderà l’Italia da Domenica 25 e fino a Mercoledì 28, anche oltre al Nord. Il gelo più intenso riguarderà tutto il Nord, la Toscana, l’Umbria e il medio-alto Adriatico Le temperature scenderanno fino a toccare minime sui -20° su Alpi, -14/-15° sulle montagne dell’ Appennino Centro ...

Maltempo - allerta Meteo da Ragusa a Messina : La Protezione Civile della Sicilia annuncia un'allerta gialla e arancione per le prossime 24/30 ore. Temporali da Ragusa a Messina. Neve a 900 metri.

Festa della Candelora e Previsioni Meteo : negli Usa è il Giorno della Marmotta : Per statunitensi e canadesi il 2 febbraio è il Giorno della Marmotta… tradizione resa famosa in tutto il mondo grazie al film “Ricomincio da capo” (Ground hag Day) del 1993, avente per protagonisti Bill Murray e Andie Mac Dowell. Murray interpreta il Meteorologo Phil Connors, esperto che tutti gli anni si reca a Punxsutawney, in Pennsylvania, per seguire e commentare in diretta il comportamento della Marmotta il cui compito è quello di ...

Meteo USA : una violenta blizzard intrappola gli automobilisti nella neve nel Midwest - oltre 600 incidenti e centinaia di voli cancellati [GALLERY] : 1/11 ...