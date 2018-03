Meteo | marzo ' pazzerello' | ancora freddo | pioggia e neve

Il Meteo in Italia per domani - giovedì 22 marzo : Le previsioni dicono che sembrerà un po' più primavera, almeno al Nord The post Il meteo in Italia per domani, giovedì 22 marzo appeared first on Il Post.

Allerta Meteo Sicilia - resta la “criticità gialla” per il maltempo anche Mercoledì 21 Marzo : Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di Allerta gialla per condizioni Meteo avverse in gran parte della Sicilia, valido dalle 16 di oggi e fino alle ore 24 di domani. Lo rende noto l’Amministrazione comunale di Palermo. In particolare, si legge nell’avviso, “dalla tarda mattinata di oggi, martedi’ 20 Marzo 2018 e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere ...

Allerta Meteo - Mercoledì 21 Marzo scuole chiuse a Livorno per il forte vento : Domani scuole chiuse di ogni ordine e grado a Livorno in seguito all’Allerta arancione emessa dalla sala operativa regionale per vento forte. Lo comunica in una nota il Comune che sottolinea come l’ordinanza di chiusura valga anche per i parchi pubblici cittadini i centri diurni per anziani autosufficienti e non autosufficienti e quelli per disabili. Una perturbazione in arrivo sull’Italia centrale interessera’ infatti in ...

Allerta Meteo Toscana per Vento - Neve 20/21 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Vento Vento: oggi, martedì, dalla sera, e per gran parte della giornata di domani, mercoledì, Vento forte di Grecale su tutta la regione. Rischio Neve Neve: oggi, martedì, dalla sera e fino alle prime ore del mattino di domani, mercoledì, possibili nevicate sulle colline […]

Il Meteo in Italia di mercoledì 21 marzo : Nonostante l'inizio della primavera ci saranno nuvole e temporali soprattutto al Centro e al Sud The post Il meteo in Italia di mercoledì 21 marzo appeared first on Il Post.

Allerta Meteo - dalla Festa del Papà all’Equinozio di Primavera : attenzione al forte maltempo di Martedì 20 Marzo : 1/29 ...

Le previsioni Meteo per domani - martedì 20 marzo : Ufficialmente sarà primavera ma pioverà molto, soprattutto nel centro e nel sud Italia The post Le previsioni meteo per domani, martedì 20 marzo appeared first on Il Post.

Le previsioni Meteo per domani - lunedì 19 marzo : Dove pioverà e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero a tutti The post Le previsioni meteo per domani, lunedì 19 marzo appeared first on Il Post.

Meteo 25-31 Marzo : ondate di MALTEMPO - ancora freddo invernale. Trend verso Pasqua : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO 25-31 Marzo Le condizioni METEO, dopo un periodo di dinamicità atmosferica ma che ha visto il freddo distanziarsi dalle nostre regioni, diverranno ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per Domenica 18 Marzo : forte maltempo in tutt’Italia - burrasca al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore, la formazione di un minimo al suolo tra Sardegna e Corsica, porterà a una accentuazione delle precipitazioni sulle aree tirreniche del Paese, specie quelle meridionali peninsulari, e venti di burrasca al sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...