Mercedes Classe B diventa Tech E c' è l' ecobonus

I fari “che parlano” della Mercedes-Maybach Classe S : Se, nell’attesa del reddito di cittadinanza, avete deciso di tenervi impegnati lavorando come autista, per uno sceicco, in un qualche Paese mediorientale, siete fortunati: Mercedes-Maybach ha mostrato, a Ginevra, una novità in grado di facilitarvi la vita, una volta alla guida. Al Salone elvetico, infatti, ha fatto la sua comparsa l’ultimo restyling della Mercedes-Maybach Classe S, portando con sé una interessante novità, dal punto ...

Mercedes-Benz Italia - La Classe A a fine carriera fa risparmiare 7.000 euro : La Mercedes-Benz Italia lancia loperazione Instant Classic: cinquemila unità della vecchia Classe A, chieste espressamente alla casa-madre di Stoccarda, nellallestimento 180 D Sport, il preferito dai clienti del nostro Paese, sono in vendita nelle concessionarie al prezzo di circa 25 mila euro. Cioè 7 mila euro in meno del prezzo di listino del nuovo modello, con la stessa motorizzazione e allestimento. Lo ha detto oggi al Salone di Ginevra il ...

Mercedes-Benz - al via gli ordini della nuova Classe A : Sono partiti gli ordini della nuova Mercedes-Benz Classe A la vettura più giovane, tecnologica e sportiva della Casa di Stoccarda con prezzi a partire da 29.900 euro. La nuova Classe A ridefinisce il lusso in chiave moderna...

Mercedes Classe B Tech - il super MPV : Mercedes Classe B Tech, il super MPV Tre versioni super esclusive e ricche di dotazioni per Mercedes Classe B Tech Continua a leggere L'articolo Mercedes Classe B Tech, il super MPV sembra essere il primo su NewsGo.

Mercedes Classe X - A Ginevra con un nuovo V6 diesel : Tra le novità che la Mercedes presenterà in occasione del Salone di Ginevra vi sarà anche la nuova versione V6 diesel della Classe X. Con l'introduzione della nuova motorizzazione la Casa tedesca amplierà anche l'offerta di accessori e personalizzazioni disponibili per il pick-up, introducendo tre design inediti per i cerchi di lega, una copertura in tela e le nuove Sports Bar e Rollcover.La Mercedes-Benz X 350 d 4Matic dispone di un V6 3.0 ...

Mercedes-Benz Classe A - Si potrà condividere con il car sharing tra privati : La Mercedes amplia i servizi dedicati alla nuova Classe A attraverso due inedite proposte. La prima riguarda la possibilità di condividere la compatta con amici e familiari, mentre la seconda è rappresentata da una chiave digitale. Come funziona il car sharing privato. Loperazione sarà possibile grazie a una funzionalità specifica integrata nellapplicazione Mercedes me. Nel dettaglio, il proprietario del veicolo impiegherà ...

Promozione Mercedes Classe C Coupé - perché conviene e perché no : La Promozione della Mercedes Classe C Coupé 220d Sport prevede che, versando un riscatto finale di 23.463 euro , si diventi proprietari dell'auto. È una facoltà: altrimenti, il veicolo lo si ...

Mercedes Classe V - Primo avvistamento del facelift : A quattro anni dal debutto commerciale, la Mercedes-Benz Classe V si rinnoverà con un facelift di metà carriera. La versione aggiornata del van tedesco è stata avvistata per la prima volta nelle scorse ore durante i collaudi invernali sulle strade innevate della penisola scandinava.Nuovi dettagli di stile. L'estetica del prototipo utilizzato nei test è occultata da alcune pellicole concentrate nella porzione frontale del veicolo. Proprio il muso ...

Mercedes Classe E 220d Cabrio - eleganza imbattibile : Mercedes Classe E 220d Cabrio, eleganza imbattibile eleganza, lusso, comfort supremo e tecnologie. Sono tante le qualità della Mercedes Classe E Cabrio Continua a leggere L'articolo Mercedes Classe E 220d Cabrio, eleganza imbattibile sembra essere il primo su NewsGo.

Mercedes Maybach Classe S 2019 - fast and furious di classe : Primi scoppiettii in attesa del Salone di Ginevra di quest’anno. Alla kermesse elvetica, che prenderà il via – per il pubblico – il prossimo giovedì 8 marzo, sarà di sicuro presente Mercedes, con il proprio marchio Maybach. Il m.y. 2019 della sua classe S, prevede pochi raffinati interventi e strizza l’occhio alla personalizzazione, tanto degli esterni, quanto degli interni. Il design esteriore, si caratterizza, così, per ...

A Ginevra debuttano nuove Mercedes Classe C berlina e wagon : La Sport e la Sport Plus sono rese oggi ancora più dinamiche ed esclusive da interventi specifici, come la modanatura decorativa cromata , in argento negli altri allestimenti, che impreziosisce i ...

Mercedes Classe C - il restyling debutta al Salone di Ginevra : Nell'abitacolo debutta il display con strumentazione digitale da 12,3 pollici , a richiesta, , ereditato dalla Classe S, con tre diversi stili di visualizzazione: 'Classic', 'Sport' e 'Progressive'. ...

Mercedes-Benz - la nuova serie speciale della Classe B ha un tocco di Tech : Una serie speciale che aggiunge alla Classe B, amatissima monovolume bestseller da un milione di pezzi in 13 anni in tutto il mondo (oltre 127mila venduti solo in Italia), un tocco decisamente Tech. Mercedes-Benz ha lanciato la nuova Classe B Tech, un’edizione limitata della vettura che arricchisce i tre allestimenti tradizionali della gamma tedesca (Executive, Sport e Premium), di tanta tecnologia. A partire da 24.640 euro per la versione B160 ...

Mercedes Classe B - svolta Hi-Tech : Mercedes pensa agli appassionati della tecnologia. Con oltre un milione di unità alle spalle dal 2005 - il 13% delle quali vendute in Italia (con 127.000 pezzi) - Classe B...