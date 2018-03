Melanoma cutaneo | ecco i diversi tipi e stadi

meteoweb.eu

: RT @grupposandonato: Il melanoma cutaneo è possibile prevenirlo solo attraverso la diagnosi precoce. Partecipa alle #visite di controllo #… - IdelsonGnocchi : RT @grupposandonato: Il melanoma cutaneo è possibile prevenirlo solo attraverso la diagnosi precoce. Partecipa alle #visite di controllo #… - grupposandonato : Il melanoma cutaneo è possibile prevenirlo solo attraverso la diagnosi precoce. Partecipa alle #visite di controll… - Federfarmaroma : Un tumore maligno della pelle dovuto alla crescita incontrollata dei melanociti:i produttori della melanina... -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Ilè un tumore maligno della pelle causato dalla proliferazione incontrollata dei melanociti, le cellule che producono melanina, il pigmento. Questa forma di tumore colpisce nella fascia tra i 45 e i 50 anni di età, un’età media che sta progressivamente diminuendo. Secondo l’Airtum (Associazione italiana registri tumori) in Italia si registrano 6.000 nuovi casi ogni anno tra gli uomini e le donne, con una crescente incidenza che è addirittura raddoppiata negli ultimi dieci anni. Ilrappresenta circa il 5% di tutti i tumori della pelle, i quali possono essere classificati in quattro: Ila diffusione superficiale: rappresenta circa il 70% di tutti i melanomi cutanei, ed in genere origina da un neo che già esiste; Illentigo maligno: si sviluppa sulle zone della pelle esposte al sole solitariamente in età avanzata; Il...