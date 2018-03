Meizu E3 è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Meizu E3 è ufficiale : prezzo e caratteristiche hardware : Ufficializzato oggi in Cina il nuovo Meizu E3 uno smartphone dal prezzo aggressivo con un buon comparto hardware: ecco i dettagli sulle caratteristiche.Da poche ore in Cina è stato annunciato il nuovo Meizu E3 e ha due caratteristiche chiave: hardware di buon livello e un prezzo decisamente contenuto per quello che offre.Meizu E3: le principali caratteristiche hardwareDisplay, chipset e memoriaAndando subito al sodo E3 si presenta con un display ...

Meizu E3 è ufficiale con Snapdragon 636 e 6 GB di RAM : Meizu ha presentato oggi Meizu E3, un nuovo medio gamma davvero interessante, con Snapdragon 636, 6 GB di RAM, schermo 18:9 e doppia fotocamera posteriore, a un prezzo decisamente competitivo. L'articolo Meizu E3 è ufficiale con Snapdragon 636 e 6 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Meizu M6s è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Meizu M6s Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Meizu M6s ufficiale: Exynos 7872, display 5.7″ 18:9 e sensore impronte laterale. Come da programma, Meizu ha presentato poche orefa il suo primo smartphone per il 2018. Si tratta di Meizu M6s, un dispositivo ricco di novità e davvero molto interessante, anche perché è il primo smartphone Meizu a utilizzare uno schermo con fattore […]

Meizu M6S è ufficiale! Ecco tutti i dettagli : Dopo i tanti rumor ed i nostri tanti articoli su di esso, Meizu ha da poche ore annunciato ufficialmente in Cina il suo nuovo medio di gamma chiamato Meizu M6S. Scopriamo tutte le sue particolarità. Caratteriste Meizu M6S è proprio come lo immaginavamo: un bel display lungo da 18:9, il design che ricorda i precedenti modelli ma che si distingue per alcuni piccoli particolari ed il sensore d’impronte digitali sulla cornice destra proprio ...

Meizu M6s è ufficiale : schermo 18 : 9 - chipset Exynos e lettore di impronte laterale : Meizu M6s è stato presentato ufficialmente oggi, con schermo 18:9 da 5,7 pollici, SoC Exynos 7872 e lettore di impronte laterale. L'articolo Meizu M6s è ufficiale: schermo 18:9, chipset Exynos e lettore di impronte laterale è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.