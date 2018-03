Meghan Markle e Principe Harry | luna di miele al risparmio

Meghan Markle e il Principe Harry - le foto : Lei è la sexy ex attrice di Hollywood che stringerà con lui il nodo, invidiata da tantissime donne in tutto il mondo.

Meghan Markle e Harry : trailer di Royal Romance - il film sulla loro storia d'amore : Leggo. Si avvicina sempre di più il 19 maggio, data nella quale si terrà il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, e i tabloid e portali online si sono già...

Royal Wedding : il principe Harry rinuncia all’accordo prematrimoniale con Meghan Markle : L’amore non ha bisogno di contratti: così la penserebbe il principe Harry! Secondo il Daily Mail infatti, il 33enne di sangue blu non vuole firmare accordi prematrimoniali con la futura sposa Meghan Markle. “Non è mai passato per la mente di Harry di firmare un accordo prematrimoniale – ha detto una fonte al giornale inglese – è convinto che questo matrimonio durerà e quindi non serve firmare nulla“. Sempre ...

Meghan Markle e il principe Harry : grandi fan di The Crown - la serie tv sulla famiglia reale : Sembra che tra i numerosi fan di The Crown , la serie tv che racconta le vicende del regno di Elisabetta II d'Inghilterra, ci sia anche qualche membro della Royal Family: il principe Harry e Meghan ...

'Una storia d'amore reale'. In arrivo un film sul principe Harry e Meghan Markle : La storia d'amore tra il principe Harry e Meghan Markle diventa un film per la tv che sarà trasmesso in prima serata da Lifetime domenica 13 maggio, a sei giorni dal giorno del loro matrimonio. Lo '...

Meghan Markle : ecco perché non può ricevere abiti omaggio : Ogni volta che è stata avvistata in pubblico insieme al fidanzato, il Principe Harry, Meghan Markle ha sempre sfoggiato vestiti invidiabili, anche molto costosi. Ma non può ricevere abiti omaggio : ...

Meghan Markle indossa un cappotto da 1000 dollari. Ma chi paga i suoi abiti? : Per il suo primo impegno pubblico accanto alla regina Elisabetta, Meghan Markle ha indossato un cappotto bianco da 1000 dollari. Non è la prima volta che la futura sposa del principe Harry sfoggia vestiti costosi. Ciò ha fatto sorgere una domanda: chi paga per il suo guardaroba? Stando a quanto rivelato da People, anche l'acquisto del vestiario è dominato da un rigido protocollo: i reali inglesi non possono assolutamente ...

Royal family news : Meghan Markle ha chiuso tutti i suoi account social ma la principessa Eugenia ha fatto l'opposto. : Tra l'altro, chi l'avrebbe mai detto che la principessa Eugenia avrebbe fatto questo salto nel mondo social proprio nel giorno della Festa della Donna? Sembra quasi uno statement di indipendenza e ...

Meghan Markle : c’è una grossa differenza nella benedizione della regina Elisabetta - rispetto a quella per Kate Middleton : Il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle sarà il prossimo 19 maggio nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor e, anche se i preparativi sono già in corso, mancava il sì ufficiale della regina Elisabetta. [arc id=”c0b69a5a-cdf5-4ccc-8d96-5621eae231a7″] Sua Maestà deve approvare i matrimoni di chi “è in linea di successione alla Corona, fino al sesto posto“, riportano i giornali britannici. Oggi la ...

Harry e Meghan Markle/ La Regina Elisabetta approva il matrimonio : ha dato il consenso ufficiale : Harry e Meghan Markle: la Regina Elisabetta approva il matrimonio, ha dato il consenso ufficiale. Le ultime notizie sul nullaosta alle nozze reali dell'anziana monarca(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:33:00 GMT)

Fan dei One Direction contro il Principe Harry e Meghan Markle : "Offendono Liam Payne" : One Direction e Liam Payne al centro di un piccolo giallo sui social network, dopo l'esibizione del cantante britannico durante la giornata del Commonwealth. La causa è da ricercarsi in alcune ...

La gaffe reale di Meghan Markle con il principe Harry fa il giro del mondo - sul web - : Non è passato inosservato lo sguardo divertito tra il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle durante le celebrazioni del Commonwealth Day dopo l'esibizione di Liam Payne, il cantante ...