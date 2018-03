Mattarella? Con queste tre mosse eviterebbe che Di Maio possa diventare premier : Come sappiamo la nostra Costituzione prevede che terminate le elezioni e proclamati gli eletti ai due rami del parlamento, la palla per costruire un nuovo governo passa al Presidente della Repubblica. il suo compito è quello di convocare ed ascoltare una per volta tutte le forze politiche che hanno conseguito seggi. Al termine sarà in grado di verificare se una di queste è in grado di coinvolgere la maggioranza degli eletti alla Camera ed al ...

Mattarella : pretesa inaccettabile considerare le donne inferiori : Roma, 21 mar. , askanews, La società italiana, i suoi 'tanti ambiti', presenta una 'distorta concezione nei confronti delle donne', una 'inaccettabile pretesa di considerarle in condizioni di ...

Di Maio apre sui nomi : "Dei ministri parlo con Mattarella". Ma il Pd è immobilizzato dalle liti interne... : "Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi invece con i partiti politici". Parola di Luigi Di Maio. Il leader del M5s parla ai senatori riuniti a Palazzo Madama, prima riunione in vista della prima seduta d'aula venerdì. Le sue sono parole che producono un'eco pazzesca anche fuori dall'assemblea pentastellata. Perché piombano nella cronaca politica post-elettorale all'indomani dell'intervista in cui Walter ...

Mattarella a Putin : 'Auspico soluzioni condivise e dialogo con l'Ue' : All'indomani della rielezione di Vladimir Putin, Sergio Mattarella invia al Cremlino un messaggio di invito al dialogo. "Auspico - dice il Capo dello Stato - che anche nel prossimo futuro Mosca e Roma ...

Mattarella a Putin - avanti con dialogo : ANSA, - ROMA, 19 MAR - "Auspico che anche nel prossimo futuro Mosca e Roma possano continuare a lavorare per identificare soluzioni condivise alle molteplici e complesse sfide che abbiamo di fronte, ...

Malagò : Sessione Cio spero con Mattarella : 'Molti membridel Cio auspicano di arrivare a Milano il giorno prima, perchépotrebbe esserci in calendario il Gp di Monza e quindi sarebbeanche una bella integrazione di sport ha concluso -. Il ...

Marco Biagi : Mattarella lo ricorda - scritte choc a Modena/ La stessa pistola con cui le BR uccisero D'Antona : Marco Biagi: Mattarella lo ricorda, scritte choc a Modena. Il figlio Lorenzo: “Mio padre abbandonato dallo Stato”. Oggi il sedicesimo anniverario dell'omicidio del giuslavorista(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:38:00 GMT)

Marco Biagi - a Bologna staffetta in bicicletta per ricordare il giuslavorista ucciso. Mattarella : “Terrorismo sconfitto” : Era il 19 marzo 2002. Marco Biagi era tornato a casa in bicicletta dalla stazione di Bologna a casa, in via Valdonica. E’ lì che lo aspettava il commando delle nuove Br che l’avrebbe ucciso a colpi di pistola. giuslavorista e consigliere di diversi ministri, aveva ricevuto minacce in quanto promotore di una riforma del mercato del lavoro – emanata dal governo Berlusconi un anno dopo il suo assassinio – che tra il resto ...

Gianni Letta in missione al Quirinale : così può convincere Sergio Mattarella a fare un governo senza M5s e Luigi Di Maio : La tensione tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi resta altissima, col secondo che teme che il primo possa sfasciare l'alleanza di centrodestra pur di formare un governo, magari col M5s. 'Caro Matteo,...

Mattarella ricorda Marco Biagi : "Ferita ancora aperta. Il terrorismo è stato sconfitto" : Il messaggio del Presidente della Repubblica nel sedicesimo anniverario dell'omicidio del giuslavorista a Bologna. Oggi le iniziative per ricordarlo

Pd - da Veltroni a Calenda fino a Cacciari : “Se lo chiede Mattarella è giusto trattare per un governo con il M5s” : L’ultimo in ordine cronologico è Walter Veltroni, fondatore e primo segretario. Prima ci sono stati Gianni Cuperlo, Carlo Calenda e Andrea Orlando. E poi, ovviamente, una serie di intellettuali che Matteo Renzi aveva messo in soffitta bollandoli come “gufi“. Il tema è tra i più delicati: appoggiare o no un governo guidato dal Movimento 5 stelle? Domanda alla quale tutti o quasi i leader dem hanno già risposto. ...

Governo : si insediano Camere - conto rovescia per consultazioni Mattarella : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – Con l’insediamento delle nuove Camere in programma venerdì prossimo, scatta il conto alla rovescia per l’avvio delle consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per verificare la possibilità di arrivare alla formazione di un nuovo Governo, dopo le elezioni del 4 marzo scorso.Prima dovranno costituirsi i Gruppi parlamentari, con l’elezione dei rispettivi vertici, e ...

Pd - Calenda : 'No a governo con M5s - ma se lo chiede Mattarella il discorso cambia' : 'Penso che M5s e Lega abbiano molti punti del programma in comune. Se devono fare un governo, lo facciano. Normalmente quando uno vince le...

Consigli dai mercati a Mattarella per contenere i populisti di governo : Un Parlamento che non può demolire nulla, in definitiva, non è del tutto una cattiva notizia per l'economia", ha detto a Bloomberg . Un'alleanza di governo tra Lega e M5s, benché emersa dalla volontà ...