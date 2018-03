Massimiliano Morra vittima di un incidente stradale | salta Ballando?

Ballando con le stelle : Massimiliano Morra vittima di un incidente : incidente per Massimiliano Morra: il concorrente di Ballando con le stelle è rimasto ferito È di pochi minuti fa la notizia secondo la quale Massimiliano Morra, concorrente di Ballando con le stelle, sia stato vittima di un incidente. L’attore protagonista di Furore, stando a quanto riportato da una notizia Ansa, pare sia rimasto ferito durante […] L'articolo Ballando con le stelle: Massimiliano Morra vittima di un incidente proviene ...

Sara Di Vaira hot a Ballando con le Stelle - passione con Massimiliano Morra : La lunga notte di Ballando con le Stelle . Al termine della seconda puntata arriva anche la prima eliminazione. A lasciare il dance show condotto da Milly Carlucci sono Don Diamont, Bill Spencer di ...

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira/ La ballerina : "Sono single e Morra mi piace" (Ballando con le stelle) : Massimiliano Morra e Sara Di Vaira nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2018. Quale sarà la coreografia scelta? Ecco com'è andata al debutto. (Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 20:56:00 GMT)

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Cast e diretta 17 marzo : Massimiliano Morra preoccupato dalla giuria : BALLANDO con le STELLE 2018 torna in onda oggi, sabato 17 marzo, in prima serata su Raiuno, con la seconda puntata: Silvan è il ballerino per una notte, quale coppia sarà eliminata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Massimiliano Morra E SARA DI VAIRA/ Video - l'attore distrutto : "Sto a pezzi" (Ballando con le Stelle) : MASSIMILIANO MORRA e SARA Di VAIRA nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2018. Quale sarà la coreografia scelta? Ecco com'è andata al debutto. (Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:24:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Massimiliano Morra : "Voglio giocare e divertirmi" : Massimiliano Morra, protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, in una lunga interivsta al settimanale Mio, in edicola questa settimana, ha rivelato di essere al settimo cielo per questo inedito impegno che lo sta facendo conoscere, dal grande pubblico, come artista a tutto tondo: A me stesso di riuscire anche a ballare, perché è una disciplina per me nuova, con la quale non mi sono mai cimentato prima, quindi di mettermi ...

Massimiliano Morra ha un flirt con la Di Vaira? Il dubbio di Mariotto : Sara Di Vaira e Morra nuova coppia di Ballando? L’insinuazione di Mariotto È da poco iniziata su Rai Uno la prima puntata della nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle e la seconda coppia ad esibirsi è stata quella composta dall’attore napoletano Massimiliano Morra e dalla ballerina Sara Di Vaira. Ogni anno la trasmissione ha regalato al pubblico delle coppie anche dal punto di vista ...

Massimiliano Morra/ Coreografia "hot" - Canino propone "test di gravidanza" (Ballando con le stelle 2018) : Massimiliano Morra, Ballando con le stelle: l'attore napoletano sarà uno dei concorrenti della nuova edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:17:00 GMT)