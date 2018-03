Massimiliano Morra | incidente stradale per l' attore | esami di accertamento prima della

Massimiliano Morra : la brutta notizia - ecco cosa gli è successo : Una brutta giornata, quella di Massimiliano Morra, uno degli attori più amati delle fiction Mediaset ed attualmente concorrente di Ballando con le stelle, il programma Rai dove i vip si sfidano in una gara di ballo. Ma chi è Massimiliano Morra? L'attore è nato a Napoli il 30 luglio del 1986. Il suo nome all'anagrafe è Gabriele Massimiliano Morra. Agli inizi, ha lavorato come modello diventando testimonial di marchi come Carlo Pignatelli, Armata ...

Incidente stradale per Massimiliano Morra : Massimiliano Morra - Ballando con le Stelle 2018 Brutte notizie per Ballando con le Stelle 2018. Uno dei concorrenti è stato vittima di un Incidente stradale e la sua presenza sabato sera nel programma di Milly Carlucci è a rischio. Si tratta di Massimiliano Morra. A riferire dell’Incidente che ha coinvolto l’attore napoletano, protagonista in queste settimane anche su Canale 5 con la fiction Furore, è l’agenzia Ansa. A ...

Massimiliano Morra vittima di un incidente stradale : salta Ballando? : Ballando con le stelle: salta la partecipazione di Massimiliano Morra? Massimiliano Morra è stato vittima di un incidente stradale in macchina: a dare la spiacevole notizia sul concorrente di Ballando è stata l’Ansa, che oltre a divulgare la notizia ha anche specificato i dettagli sulle condizioni attuali dell’attore. Morra ora si starebbe sottoponendo ad una serie di interventi che sono ancora in corso, anche se, apparentemente, ...

Ballando con le stelle : Massimiliano Morra vittima di un incidente : incidente per Massimiliano Morra: il concorrente di Ballando con le stelle è rimasto ferito È di pochi minuti fa la notizia secondo la quale Massimiliano Morra, concorrente di Ballando con le stelle, sia stato vittima di un incidente. L’attore protagonista di Furore, stando a quanto riportato da una notizia Ansa, pare sia rimasto ferito durante […] L'articolo Ballando con le stelle: Massimiliano Morra vittima di un incidente proviene ...

Ballando con le Stelle - Massimiliano Morra coinvolto in un incidente stradale : Massimiliano Morra, attore e concorrente di Ballando con le Stelle, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Stando a quanto riportato dall’Ansa, Morra è stato sottoposto a una serie di accertamenti ed è stato dimesso. In questo momento si trova a casa, in ripresa. In coppia con la balleria Sara Di Vaira, resta ancora in forse la sua partecipazione alla prossima puntata dello show di RaiUno condotto da Milly ...

Ballando - incidente stradale per Massimiliano Morra : Momenti di apprensione per Massimiliano Morra. L'attore, nel cast di "Ballando con le stelle" in coppia con Sara Di Vaira, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e trasportato...

Massimiliano Morra - incidente stradale/ Ultime notizie : Ballando con le Stelle a rischio per l'attore? : Massimiliano Morra: incidente stradale, Ultime notizie. Ballando con le Stelle a rischio per l'attore? Si attendono i risultati degli esami, intanto ha lanciato un appello su Instagram(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:45:00 GMT)

Ballando - Massimiliano Morra ha avuto un incidente. Su Instagram : "Cauti alla guida - basta un secondo..." : Incidente e paura per il concorrente di Ballando con le stelle Massimiliano Morra, vittima di un incidente stradale in automobile a seguito del quale è stato sottoposto a una...

Ballando - Massimiliano Morra ha avuto un incidente. Su Instagram : 'Cauti alla guida - basta un secondo...' : Incidente e paura per il concorrente di Ballando con le stelle Massimiliano Morra , vittima di un incidente stradale in automobile a seguito del quale è stato sottoposto a una serie di accertamenti ...

Ballando - Massimiliano Morra ha avuto un incidente : Paura per il concorrente di Ballando con le stelle Massimiliano Morra, vittima di un incidente stradale a seguito del quale è stato sottoposto a una serie di accertamenti...

Sara Di Vaira hot a Ballando con le Stelle - passione con Massimiliano Morra : La lunga notte di Ballando con le Stelle . Al termine della seconda puntata arriva anche la prima eliminazione. A lasciare il dance show condotto da Milly Carlucci sono Don Diamont, Bill Spencer di ...

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira/ La ballerina : "Sono single e Morra mi piace" (Ballando con le stelle) : Massimiliano Morra e Sara Di Vaira nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2018. Quale sarà la coreografia scelta? Ecco com'è andata al debutto. (Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 20:56:00 GMT)

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Cast e diretta 17 marzo : Massimiliano Morra preoccupato dalla giuria : BALLANDO con le STELLE 2018 torna in onda oggi, sabato 17 marzo, in prima serata su Raiuno, con la seconda puntata: Silvan è il ballerino per una notte, quale coppia sarà eliminata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Massimiliano Morra E SARA DI VAIRA/ Video - l'attore distrutto : "Sto a pezzi" (Ballando con le Stelle) : MASSIMILIANO MORRA e SARA Di VAIRA nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2018. Quale sarà la coreografia scelta? Ecco com'è andata al debutto. (Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:24:00 GMT)