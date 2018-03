Mark Zuckerberg in imbarazzo costretto a scusarsi

Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti da Facebook : "Sono responsabile di quello che è successo" : "Sono responsabile di quello che è successo": Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook . "Abbiamo fatto degli errori, c'è ancora molto da fare", scrive sulla sua pagina personale del social media. "Abbiamo la responsabilità di proteggere le vostre informazioni", aggiunge."Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati , e se non riusciamo a farlo non meritiamo di ...

CAMBRIDGE ANALYTICA - CAOS FACEBOOK/ Mark Zuckerberg unico intoccabile : salta la dg Sheryl Sandberg? : CAMBRIDGE ANALYTICA , CAOS FACEBOOK : Mark Zuckerberg è sotto assedio ma sembra l' unico intoccabile di questa storia. A pagare per tutto lo scandalo potrebbe essere Sheryl Sandberg(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Facebook - la commissione parlamentare britannica convoca Mark Zuckerberg : ...carpiti da Channel 4 che sembrano incastrarlo con altri manager - l'uso di 'trucchi sporchi' a favore dei propri clienti e contro gli avversari in campagne elettorali gestite in giro per il mondo. ...