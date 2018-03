Mario Rui | ' In Nazionale grazie al Napoli'

Portogallo - prima convocazione per Mario Rui : NAPOLI - La prima volta di Mario Rui . Il ct dei campioni d'Europa, Fernando Santos, ha convocato il terzino del Napoli per le amichevoli del Portogallo con l'Egitto , 23 marzo a Zurigo, e Olanda , 26 ...

Pagelle Napoli-Roma 2-4 - disastro Mario Rui : Pagelle Napoli-Roma – Si conclude con il botto la 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Roma che hanno regalato grosse emozioni e hanno riscatto la brutta partita delle 18 tra Lazio e Juventus che ha visto la vittoria bianconera nel finale con la magia di Dybala. Colpo grosso della Roma trascinata da un grande Edin Dzeko, soprattutto il terzo gol è stato un capolavoro del bosniaco, la squadra di Sarri passa subito in ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Roma : Mario Rui vs Kolarov. Quote - le ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Roma: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Sarri non cambia nulla mentre Di Francesco ripropone Florenzi, De Rossi e Dzeko(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:07:00 GMT)

DIRETTA/ Cagliari-Napoli (risultato finale 0-5) streaming video e tv : ciliegina sulla torta di Mario Rui! : DIRETTA Cagliari Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Dopo la delusione Europea, Sarri si rituffa nella Serie A(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:29:00 GMT)

Cagliari-Napoli 0-5 | La diretta Gioiello su punizione di Mario Rui : Cagliari e Napoli scendono in campo alla Sardegna Arena nel posticipo del lunedì sera di questo 26esimo turno di Serie A; i sardi viaggiano con un vantaggio abbastanza rassicurante rispetto...

Gol di Mario Rui o di Zielinski? Ecco la decisione (e la spiegazione) della Lega Serie A : Gol di Mario Rui o di Zielinski? Nella serata di ieri gli appassionati di Fantacalcio hanno vissuto questo dubbio “amletico” dopo la rete del Napoli. Ebbene, è arrivata la decisione ufficiale con tanto di spiegazione da parte della Lega Serie A. Partiamo col dire che il gol è stato assegnato a Mario Rui, Ecco le motivazioni: “Viene assegnata a Mario Rui la paternità del terzo gol del Napoli contro la Lazio, il terzino sinistro ...

Napoli - Mario Rui : "Sarri è un maestro della fase difensiva" : Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il terzino portoghese elogia il tecnico toscano, l'ingrediente segreto della miglior retroguardia d'Italia

Mario Rui : “Gruppo fantastico. Sembra di stare qui da una vita” : Sabato sera tornerà in campo il Napoli di Sarri per la 24/a giornata di Serie A. Tra gli azzurri e i tre punti questa volta c’è la Lazio di Simone Inzaghi, reduce dal brutto KO interno contro il Genoa. Intanto Mario Rui, terzino portoghese del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ora si entra nel […] L'articolo Mario Rui: “Gruppo fantastico. Sembra di stare qui da una vita” ...

Napoli - Mario Rui : 'Vogliamo tenere questo passo... fino alla fine' : Napoli - Il Napoli capolista sabato ospita la Lazio nel posticipo serale. Una gara non semplice ma che gli uomini di Sarri non possono sbagliare visto anche l'impegno della Juventus a Firenze del ...

Mario Rui - Napoli può volare : ANSA, Napoli, 8 FEB - "In primavera possiamo volare, abbiamo le caratteristiche fisiche per farlo e la preparazione di Sarri porta le sue squadre bene in fondo alla stagione". Lo ha detto Mario Rui, ...

Napioli - Mario Rui : 'Lazio forte - dobbiamo partire bene' : 'La Lazio è una grandissima squadra, sabato dovremo stare attenti a partire meglio di quanto abbiamo fatto nelle ultime partite, non possiamo rischiare di dare loro fiducia'. Così Mario Rui, terzino ...

LIVE Napoli-Bologna - Serie A in DIRETTA : 0-0. la capolista ospita al San Paolo i felsinei. Le formazioni ufficiali : Chiriches e Mario Rui titolari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Napoli-Bologna, sfida valida per la 22ma giornata di Serie A. I partenopei vogliono continuare a far sognare i propri tifosi e per rimanere in testa alla classifica dovranno superare in casa i felsinei. Una partita che avrà un osservato speciale in campo: Simone Verdi. Il talento del Bologna è stato uno dei protagonisti di questa sessione di mercato, per la sua scelta di rifiutare ...

LIVE Atalanta-Napoli - cronaca e risultato in tempo reale : ammonito Mario Rui : ... Ilicic, Gomez, Cornelius Napoli 4-3-3: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Jorginho, Allan, Zielinski, Insigne, Mertens, Callejon Notizie sul tema Atalanta-Napoli diretta tv e LIVE streaming ...