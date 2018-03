Mariano - 90 anni e molto malato - sfrattato dalla nipote : 'Voglio morire a casa mia'. La storia a Le Iene : La storia di Mariano sta commuovendo l'Italia. Ha 90 anni , vive a Palermo , è in gravi condizioni di salute. Ma ha ricevuto un procedimento di sfratto da parte dei proprietari della casa dove vive da ...

le Iene. Mariano - 90 anni - sfrattato a 90 anni dai nipoti : 'Vorrei morire in casa mia' : Mariano ha 90 anni, vive a Palermo , ma nonostante le gravi condizioni di salute in cui si trova sta per essere sfrattato dalla sua abitazione. La iena Nina Palmieri si è occupata del suo caso ...