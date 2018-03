Maria De Filippi prima ospite del nuovo show di Michelle Hunziker “Vuoi Scommettere”?

Maria De Filippi e Michelle Hunziker insieme in tv/ Queen Mary ospite di Vuoi Scommettere? : Maria De Filippi e Michelle Hunziker insieme in tv per Vuoi scommettere, il nuovo programma di canale 5: Queen Mary sarà ospite della bionda showgirl svizzera.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:57:00 GMT)

Amici - rivoluzione di Maria De Filippi per il serale : 'Eliminati i coach' : ROMA - Cambiano le regole ad ' Amici ', talent condotto da Maria De Filippi , seguito da ' Leggo.it '. Per le puntate serali infatti la conduttrice ha deciso di abolire la figura del coach e saranno ...

Maria De Filippi al fianco di Michelle Hunziker a Vuoi scommettere? : Vuoi scommettere, 24 aprile: Maria De Filippi ospite di Michelle Hunziker Stando all’anteprima di DavideMaggio.it Maria De Filippi affiancherà Michelle Hunziker alla prima di Vuoi scommettere?, il reboot di Canale 5 del programma cult Scommettiamo che. Mediaset ha deciso di puntare molto su questo ritorno in grande stile di un programma che per anni, condotto da Fabrizio Frizzi, è stato un vero e proprio cult. La scelta della conduttrice ...

BOOM! Maria De Filippi alla prima di Vuoi Scommettere? - martedì 24 aprile su Canale 5 : Maria De Filippi, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi Tra le novità della stagione c’è il ritorno di Scommettiamo Che, in una versione decisamente rinnovata, a cominciare dal titolo: Vuoi Scommettere?. Lo show, nato in Rai negli anni ‘90, si riaffaccia in primavera nel prime time di Canale 5. La serata prescelta è quella del martedì a partire dal 24 aprile. Ma la data di partenza non è l’unica novità di rilievo. Possiamo ...

Tutte le novità sui direttori artistici di Amici di Maria De Filippi - al via dal 7 aprile 2018 : Le novità sui direttori artistici di Amici di Maria De Filippi sembrano viaggiare verso l'ufficialità. Secondo quanto riporta davidemaggio.it, la produzione avrebbe definitivamente optato per l'abolizione totale della figura del coach, tornando alla formula originale con le due squadre chiamate a fronteggiarsi senza scudo alcuno. Sarebbe quindi questa la grande novità in seno alla nuova edizione del programma, nel quale non sono previsti ...

Amici di Maria De Filippi torna alle origini : via i direttori artistici : Maria De Filippi elimina i direttori artistici al Serale di Amici 17 Prenderà il via sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5 il Serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent riacquisterà la diretta anche nell’appuntamento ‘di sera’, oltre averla già riguadagnata quest’anno al sabato pomeriggio. Nelle ultime settimane si è molto discusso sui futuri direttori artistici di Amici 17: si era pensata all’ennesima partecipazione di Emma Marrone ...

Uomini e Donne anticipazioni : Maria De Filippi avverte Virginia : Virginia Stablum delusa a UeD dopo l’avvertimento di Maria De Filippi Secondo appuntamento settimanale con il Trono Classico di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio, alle 14.45 su Canale5, andrà in onda una nuova puntata dedicata a tronisti e corteggiatori. Dopo le peripezie emotive di Sara Affi Fella e Nilufar Addati di ieri, oggi saranno protagonisti Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante. Il tronista partenopeo con i suoi baci incrociati farà ...

News U&D - Tina nei guai con Maria De Filippi : la richiesta choc a Mediaset Video : Oggi ritorniamo a parlare di ''Uomini e Donne'. Infatti nella puntata del 16 marzo, è andato in onda il trono over, che ha visto protagoniste, come sempre, Gemma Galgani e #Tina Cipollari: quest'ultima, dopo il gesto della bottiglietta d'acqua svuotato in testa alla torinese, ha spiazzato tutti con un gesto a dir poco clamoroso suscitando la rabbia del pubblico, che ha deciso di fare un appello a Maria De Filippi. Uomini e donne News: Tina ...

C’è posta per te - Maria De Filippi tiene il pubblico incollato davanti alla tv trasmettendo 10 (lunghissimi) minuti di silenzio : Maria De Filippi ancora una volta ha scritto la storia della tv trasmettendo dieci minuti di silenzio tombale. E’ successo sabato scorso, durante l’ultima puntata di C’è posta per te. I protagonisti della storia erano una madre, Domenica, e un figlio, Pino: lei ha fatto recapitare l’invito del programma al figlio, che non le rivolge la parola da ormai otto anni. Ma quando lui ha aperto al busta e ha visto la faccia della ...

Tv del weekend : il mistero della «porta nera» di Maria De Filippi : Una porta nera chiusa, immobile, insonorizzata, ripresa da una telecamera fissa per otto interminabili minuti. Nessuno sviluppo narrativo, nessun colpo di scena, solo la speranza che, dietro quella porta, Maria stia facendo ragionare Pino affinché rientri in studio e ascolti quello che mamma Domenica ha da dirgli. È accaduto nell’ultima puntata di C’è posta per te, 5.267.000 spettatori e il 26.1% di share. Un successo garantito anche ...

I primi 2 concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi - un’allieva dopo Einar Ortiz : Sono stati svelati i primi 2 concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di un cantante e di una ballerina. Nella puntata di sabato 17 marzo, in diretta su Canale 5, Maria De Filippi ha potuto finalmente consegnare a 2 allievi della scuola le prime maglie verdi del serale che inizierà sabato 7 aprile 2018, in diretta su Canale 5 dalle ore 21.20 il sabato. Sono Einar e Lauren i primi concorrenti al serale di Amici di Maria ...