Mare alla Francia | Parigi fa marcia indietro Caso chiuso?

Stiamo vendendo il nostro Mare alla Francia : entra in vigore l’accordo di Gentiloni a Caen : Il trattato di Caen, firmato da Italia e Francia nel 2015, sta provocando l'indignazione dell'opinione pubblica. Giorgia Meloni presenta un esposto in Procura e la Farnesina pubblica una nota per fare chiarezza sulla questione.Continua a leggere

FANO - BOMBA FATTA ESPLODERE IN Mare/ Video - ordigno Seconda Guerra Mondiale brillato a 2 miglia dalla costa : BOMBA a FANO, l'ordigno della Seconda Guerra Mondiale FATTA ESPLODERE nel MARE Adriatico: operazioni di brillamento ok a 2 miglia dalla costa e 10metri in profondità(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:44:00 GMT)

La Meloni : 'Con il trattato di Caen governo regala alla Francia il Mare sardo' Video : A marzo del 2015 il governo italiano ha sottoscritto il controverso 'trattato di Caen', un accordo che prevederebbe importanti cessioni di sovranita' [Video]nazionale da parte dell'Italia alla Francia. Andando maggiormente nello specifico, con questo trattato la Francia potrebbe 'annettere' acque territoriali della Sardegna, della Liguria e della Toscana. La questione ha suscitato e sta suscitando forti polemiche, specialmente nel mondo dei ...

La Meloni : 'Con il trattato di Caen governo regala alla Francia il Mare sardo' : A marzo del 2015 il governo italiano ha sottoscritto il controverso 'trattato di Caen', un accordo che prevederebbe importanti cessioni di sovranità nazionale da parte dell'Italia alla Francia. Andando maggiormente nello specifico, con questo trattato la Francia potrebbe 'annettere' acque territoriali della Sardegna, della Liguria e della Toscana. La questione ha suscitato e sta suscitando forti polemiche, specialmente nel mondo dei social. ...

Allerta Meteo Campania - criticità “gialla” : in arrivo temporali - vento forte e Mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato “un avviso di avverse condizioni Meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo per l’impatto al suolo delle precipitazioni previste. L’Allerta entra in vigore alle 12 di domani e resterà in essere per le successive 24 ore“. Sono attese “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità. ...

Ambiente - Marevivo : “Allarme microplastiche - riduciamo i tessuti sintetici” : “Siamo ormai invasi e sono ovunque, perfino nell’aria che respiriamo. La contaminazione proviene da diverse fonti ed una tra queste è quella dei vestiti che indossiamo”. Così Marevivo commenta lo studio diffuso da Orb Media che lancia un’ulteriore allarme sulle microplastiche e le microfibre rilasciate dai tessuti sintetici. Secondo i dati della ricerca dell’università statale di New York in Fredonia, i livelli di ...

Acqua alta a Venezia - allagato il 12% della città : 110 cm sul medio Mare : Acqua alta stamane a Venezia, dove la punta massima di marea sul medio mare ha raggiunto i 110 cm alle 9.45, secondo le rilevazioni del centro previsioni maree del Comune. Il Centro maree ricorda che un’alta marea di 110 cm comporta un allagamento pari al 12% della superficie viaria. L'articolo Acqua alta a Venezia, allagato il 12% della città: 110 cm sul medio mare proviene da Il Fatto Quotidiano.

Franco Di Mare e Giulia - amore alla luce del sole dopo la bufera (mediatica) : “dopo anni di separazione di fatto, a me è successo di incontrare un’altra persona. Capita. E per certi aspetti è una benedizione. Vuol dire che la vita va avanti, se si è capaci di rimettersi in gioco&rdquo...

Sabaudia - Mare negato ai disabili : condannato il comune. Dovrà installare passerelle : A Sabaudia, sul litorale dei vip che si estende all'ombra del promontorio del Circeo, a lungo i disabili sono stati discriminati. Il Comune non ha fatto nulla per garantire l'accesso in spiaggia a chi ...

Fano - ordigno bellico portato in alto Mare : cessato allarme - 20mila persone tornano a casa : cessato allarme a Fano, dove ieri nel corso di alcuni lavori in viale Ruggeri era stato ritrovato un ordigno bellico e per consentire le operazioni di rimozione erano state evacuate circa 20mila ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per possibili Mareggiate e acqua alta sulla costa : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo “gialla” per il tardo pomeriggio e la serata di oggi a causa di possibili mareggiate e acqua alta sulla costa, in particolare in concomitanza con il picco di marea previsto tra le 20 e le 21. sulla regione transiterà un fronte proveniente dal Mediterraneo occidentale, che sarà preceduto da correnti sciroccali molto umide e miti e che sarà più ...