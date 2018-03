Marco Ferri Eliminato | la sua avventura è finita | Jonathan e Simone Barbato salvi Isola

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - ELENA MORALI HA IL TELEFONINO?/ Diretta : eliminato Marco Ferri : ISOLA dei FAMOSI 2018 canna-gate, Diretta puntata del 20 marzo: nomination, l'ingresso di Valeria Marini e il telefonino di ELENA MORALI. Giucas torna in Honduras?(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:34:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - nona puntata del 20 marzo in diretta : fuori Marco Ferri : Isola dei Famosi 2018 - nona puntata L’Isola dei Famosi 2018 arriva alla nona puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della nona puntata di martedì 20 marzo 21.38: Inizia la puntata con il racconto di quanto ...

Riccardo Ferri e il figlio Marco/ Video - la visita a sorpresa : "Orgoglioso di te" (Isola dei Famosi) : Riccardo Ferri e il figlio Marco, incontro a sorpresa nel corso della diretta de L'Isola dei Famosi 2018: Video, l'abbraccio e le parole dell'ex calciatore(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:29:00 GMT)

Viviana Tirelli/ Chi è? La mamma di Marco Ferri e la sorpresa in diretta (Isola dei Famosi 2018) : Viviana Tirelli, la mamma di Marco Ferri in studio a sorpresa per suo figlio. Il naufrago si commuove all'Isola dei Famosi 2018, poi incontra suo padre Riccardo(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:15:00 GMT)

Marco Ferri riabbraccia il padre Riccardo all’Isola dei Famosi : Riccardo Ferri vola sull’Isola dei Famosi e fa una sorpresa a Marco Come ogni nominato dell’Isola, anche Marco Ferri ha vissuto la sua sorpresa stasera in puntata: suo padre Riccardo Ferri è infatti volato in Honduras a sua insaputa per incontrarlo dopo tanto tempo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip spagnolo durante questa settimana è stato molto male per via della mancanza dai suoi affetti. In particolare è stato ...

Marco FERRI/ Il padre Riccardo sbarca in Honduras - sarà eliminato? (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI sarà eliminato? riflette sul proprio status all'Isola dei Famosi 2018: nostalgia dei vecchi compagni di viaggio ma non sembra lasciarsi abbattere dagli eventi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:58:00 GMT)

Marco Ferri/ Sarà eliminato? È scontro in diretta per il "cocco-gate" (Isola dei Famosi 2018) : Marco Ferri Sarà eliminato? riflette sul proprio status all'Isola dei Famosi 2018: nostalgia dei vecchi compagni di viaggio ma non sembra lasciarsi abbattere dagli eventi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:00:00 GMT)

News Isola dei Famosi - Marco Ferri accusato di rubare il cibo : il gesto per farsi perdonare : Isola dei Famosi News, i naufraghi accusato Marco Ferri di aver rubato il cibo: scoppia la lite All’Isola dei Famosi i nervi di tutti i naufraghi sono sempre più tesi a causa della mancanza di cibo. L’ultimo disguido a tal proposito è stato mostrato oggi durante il day time e ha visto tra i principali […] L'articolo News Isola dei Famosi, Marco Ferri accusato di rubare il cibo: il gesto per farsi perdonare proviene da Gossip e ...

Marco Ferri attaccato all’Isola dei Famosi : lo scontro con Amaurys : Amaurys Perez contro Marco Ferri all’Isola dei Famosi La vita sull’Isola dei Famosi prosegue all’insegna dei battibecchi. In queste ore Marco Ferri è finito al centro di una diatriba a causa di un cocco. Nel reality di Canale5 si continua a litigare per il cibo. A più di due mesi dall’inizio del programma la mancanza di viveri inizia a farsi sentire, tanto da portare ad accese discussioni. Oggi pomeriggio il daytime ...

Jonathan Kashanian/ A rischio eliminazione - snobba Marco Ferri? Lo sfogo dell'amico (Isola dei Famosi 2018) : Jonathan Kashanian viene "bacchettato" da Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018. Il modello non digerisce il cambio di amicizie e si confronta con l'amico.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:35:00 GMT)

Marco FERRI/ Sarà eliminato? "Rimpiazza" Paola e Francesco con Perez e Franco (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI Sarà eliminato? riflette sul proprio status all'Isola dei Famosi 2018: nostalgia dei vecchi compagni di viaggio ma non sembra lasciarsi abbattere dagli eventi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 08:27:00 GMT)

“Mi manchi…”. Isola : lacrime per Marco Ferri. Il naufrago rimprovera il suo compagno per il cambio di comportamento : “Non abbiamo più quello che c’era all’inizio”. È ferito e poi si mette a piangere e finalmente davanti alle telecamere qualcosa succede : All’Isola dei Famosi nascono amicizie, vere o presunte, dovute all’eccezionalità della situazione, o al fare spettacolo non è chiaro. Fatto sta che tra alcuni naufraghi sembrano essere sbocciati sentimenti molto genuini. Qualcuno poi è rimasto solo soletto. Prima è stato abbandonato da Francesco Monte, poi se ne è andata Paola Di Benedetto e adesso con l’uscita di Rosa Perrotta il famigerato quartetto si è ...

Marco Ferri in lacrime : all’Isola dei Famosi si consola tra le braccia di Jonathan : Marco Ferri in lacrime all’Isola dei Famosi: lo sfogo tra le braccia di Jonathan Da quando Francesco Monte, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta hanno lasciato l’Isola dei Famosi Marco Ferri ha di fatto perso dei compagni di viaggio a cui molto si era affezionato. All’interno del reality, infatti, il naufrago molto aveva legato con loro […] L'articolo Marco Ferri in lacrime: all’Isola dei Famosi si consola tra le ...

Isola dei Famosi - Marco Ferri e Jonathan Kashanian amici per interesse secondo Lory Del Santo : Lory Del Santo, vincitrice di qualche edizione dell'Isola dei Famosi fa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale "Vero, ha commentato l'avventura di Marco Ferri con cui ha passato due notte bollenti, tempo fa, durante il Festival del Cinema di Cannes: All'inizio lo hanno votato tutti. Si erano messi d'accordo. Ma superata la prima nomination è andato forte e ha capito di dover scegliere una linea di comportamento ...