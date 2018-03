Maltempo Sicilia | mareggiata danneggia la sede Siremar a Salina 

Maltempo : allerta gialla in Sicilia - in arrivo temporali e venti di burrasca : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Prosegue l'ondata di Maltempo in Sicilia. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in gran parte dell'Isola fino alle 24 di domani. In particolare si prevedono precipitazioni anche a caratter

Allerta Meteo Sicilia - resta la “criticità gialla” per il Maltempo anche Mercoledì 21 Marzo : Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di Allerta gialla per condizioni Meteo avverse in gran parte della Sicilia, valido dalle 16 di oggi e fino alle ore 24 di domani. Lo rende noto l’Amministrazione comunale di Palermo. In particolare, si legge nell’avviso, “dalla tarda mattinata di oggi, martedi’ 20 Marzo 2018 e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere ...

Maltempo : domani allerta gialla sulla Sicilia : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - allerta gialla del Dipartimento regionale della Protezione civile domani sulla Sicilia. In particolare, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono previste sulla Sicilia occidentale e meridionale. Venti da forti a burrasca sulla Sicilia occi

Maltempo e neve dalla Campania alla Sicilia : trasporti nel caos : Il bollettino da Maltempo e neve è in evoluzione su tutta Italia. Gelo su tutta Italia, ma nessuna particolare criticità ad eccezione della situazione di Roma. È quanto emerso nel corso del Comitato ...

Maltempo Sicilia : ¾ di territorio esposto ad alluvioni e frane : “Almeno tre quarti del territorio Siciliano e’ interessato da eventi di erosione, da frane, da esposizione alle alluvioni, anche se in misura diversa da zona a zona. Per questo motivo, ho gia’ chiesto una mappa completa delle realta’ maggiormente esposte a ogni tipo di rischio, perche’ non possiamo continuare a inseguire le emergenze e le falle che si aprono quotidianamente. Dobbiamo capire quali sono le arterie ...

Maltempo Sicilia : 6 interventi di soccorso a Piano Battaglia : Nel corso del fine settimana sono stati effettuati 6 interventi effettuati nel fine settimana a Piano Battaglia, in Sicilia, dai tecnici del soccorso alpino e speleologico Siciliano in collaborazione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo, i carabinieri e il Corpo forestale. Un 31enne di Roccamena si è procurato una frattura al piede destro dopo aver urtato con violenza un grande pupazzo di neve che si trovava alla base ...

Maltempo Sicilia : frane in tre quarti territorio : Il responsabile della Protezione civile regionale, Calogero Foti, e il capo del Genio civile di Messina, Leonardo Santoro, hanno effettuato, ieri pomeriggio, su disposizione del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, un sopralluogo nel tratto di strada provinciale, che collega Alcara Li Fusi a Sant’Agata di Militello, nella quale sabato mattina si e’ abbattuta una frana. Insieme a loro anche il sindaco alcarese, Ettore ...

Maltempo Sicilia : disagi nei collegamenti con Egadi e Pantelleria : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che a causa delle avverse condizioni meteo la corsa delle 6.30 da Trapani per le Egadi è stata posticipata alle 8. Annullata anche la partenza delle 7 sulla stessa tratta. Per il medesimo motivo la motonave Pietro Novelli salperà verso Pantelleria con circa un’ora di ritardo rispetto all’orario previsto per le 7. L'articolo Maltempo Sicilia: disagi nei collegamenti con Egadi e ...

Maltempo - pioggia e danni in Sicilia : calcinacci da un solaio feriscono due persone - esondano due torrenti nel Palermitano : Continua la conta dei danni in Sicilia colpita da Maltempo e forti piogge. A causa delle infiltrazioni d’acqua che si protraevano da tempo calcinacci si sono staccati dal solaio di un appartamento e sono finiti addosso a due persone (portate all’ospedale Civico dai sanitari del 118) che abitano al terzo piano di una palazzina di via Orazio Antinori, a Palermo, nei pressi di corso Alberto Amedeo. I vigili del fuoco stanno verificando ...

Maltempo Sicilia : esonda il fiume Jato nel palermitano - strade allagate e disagi : La pioggia che da ieri sera cade ininterrottamente su Palermo e sulla provincia sta provocando disagi e allagamenti. In queste ore è esondato il fiume Jato a Balestrate. L’acqua è uscita dagli argini e ha invaso la strada. Anche a Palermo, come capita da tempo quando piove si sono allegate numerose strade. Chiusa la via Imera, nei pressi di piazza Indipendenza, nel tratto tra via Colonna rotta e via Gaetano Mosca, dove hanno avuto ...

Maltempo Sicilia : forte grandinata e danni nel Ragusano : Una violenta grandinata seguita da pioggia battente sul tratto costiero del Ragusano tra Pozzallo e Maganuco-Marina di Modica, ha reso necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Ragusa. Scantinati e garage allagati, ma anche due interventi a persone rimaste intrappolate nelle autovetture, fortunatamente risolti senza conseguenze. L’amministrazione comunale di Modica attraverso l’assessore Pietro Lorefice ...

Maltempo Sicilia : annullati i collegamenti via mare Trapani-Pantelleria : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che causa delle avverse condizioni meteo che caratterizzano oggi la tratta Trapani–Pantelleria la motonave “Pietro Novelli” è rientrata al porto di partenza. Il Maltempo ha anche provocato il ritardo dell’approdo della motonave “Vesta” nel porto di Trapani e di conseguenza la corsa per le Egadi prevista per le 09:50 è stata annullata. L'articolo Maltempo Sicilia: ...