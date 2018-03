Maltempo shock al Sud dopo l’Equinozio di Primavera | devastata la costa delle perle del

Maltempo : shock termico - improvviso abbassamento delle temperature dopo il caldo anomalo di gennaio : L’improvviso abbassamento della temperatura sulle piante già in fiore per il caldo anomalo di gennaio rischia ora di provocare effetti disastrosi sulla raccolta dei frutti primaverile ed estiva. A lanciare l’allarme è la Coldiretti in relazione al ritorno del Maltempo su gran parte del territorio nazionale, con pioggia e neve sull’arco alpino e colonnina di mercurio in forte calo. Il risultato è uno sbalzo termico repentino – spiega ...