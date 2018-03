Maltempo | ok allo stato di emergenza | a Cesena al via la conta dei danni

Maltempo : 1500 milioni di m³ di acqua negli invasi del Sud Italia - 1/3 in meno rispetto allo scorso anno : Nei principali invasi del sud Italia ci sono appena 1500 milioni di metri cubi di acqua, piu’ di 1/3 in meno rispetto allo scorso anno e non è quindi ancora scongiurato il rischio siccità. E’ quanto emerge da un monitoraggio Coldiretti su dati Anbi diffusi in occasione dell’ondata di Maltempo che si è estesa alle regioni meridionali. Le precipitazioni invernali – sottolinea la Coldiretti – sono importanti per ripristinare le riserve ...

Maltempo Genova - il sindaco : nulla osta allo svolgimento della partita Genoa-Milan : “Per quanto riguarda il nostro punto di vista c’e’ il nulla osta allo svolgimento della partita. L’afflusso allo stadio dovra’ essere piu’ controllato, perche’ siamo ancora in allerta arancione, ma per quanto riguarda il deflusso saremo gia’ in gialla e quindi in condizioni migliori“: lo ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci, in riferimento alla situazione meteo e alla partita ...

Maltempo - codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico : Provincia - Ancora pioggia e temporali su tutta la Toscana per la giornata di domani. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di ...

Maltempo Ancona : i Vigili del Fuoco soccorrono 20 cavalli allo stato brado : I Vigili del Fuoco sono intervenuti a in località Montelago di Sassoferrato (Ancona) per soccorrere circa 20 cavalli allo stato brado. Per raggiungere gli animali, i Vigili del Fuoco hanno dovuto liberare due chilometri di strada da 80 centimetri di neve. Raggiunti i cavalli, il proprietario e’ riuscito a foraggiarli. L'articolo Maltempo Ancona: i Vigili del Fuoco soccorrono 20 cavalli allo stato brado sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma - dopo la neve è allerta ghiaccio/ Allerta in Toscana : codice giallo fino a domani : Maltempo, gelo record e neve a Roma: video Allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a Roma Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 20:25:00 GMT)

Maltempo : in Belgio il Burian porta neve su tutta la Vallonia con temperature fino a -13°C [GALLERY] : 1/7 ...

Juventus-Atalanta rinviata per neve : le immagini del Maltempo allo Stadium : Il maltempo ha cancellato Juventus-Atalanta: troppa neve su Torino, impossibile giocare la partita della 26° giornata del campionato di Serie A . La gara è stata rinviata a data da destinarsi dopo un ...

Maltempo Mazara del Vallo : fiume Delia in piena - sorvegliato dai vigili del fuoco : Per alleggerire la diga Trinità di Delia, che sorge in territorio di Castelvetrano, sono state aperte le paratie, cosa che ha determinato l’aumento del livello del fiume Delia: in via precauzionale i vigili del fuoco stanno monitorando la foce, a Mazara del Vallo, per il possibile rischio di esondazione. Al momento non ci sono rischi per la popolazione. L'articolo Maltempo Mazara del Vallo: fiume Delia in piena, sorvegliato dai vigili del ...

Maltempo - violenti temporali nella Sicilia sud/orientale : super grandinata a Pozzallo [FOTO] : 1/4 ...

Maltempo nel Trapanese : nubifragio a Mazara del Vallo : “Nella prima mattinata di oggi il nostro territorio è stato colpito da un violento nubifragio. Abbiamo dovuto attivare la Protezione Civile comunale e chiamato anche dei volontari per darci una mano. Adesso la situazione si sta normalizzando grazie al fatto che l’intervento e’ stato concentrato in alcuni punti critici del nostro territorio”. Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo on. Nicola Cristaldi, che ha attivato ...