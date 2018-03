Maltempo | neve a Forca d’Acero | in azione anche turbina 

Maltempo - arriva una nuova perturbazione : pioggia vento e neve nel fine settimana : Ancora Maltempo in arrivo giovedì, in questo insolito marzo, e una nuova perturbazione nel weekend: pioggia, vento e neve, protagoniste di quest'inizio di primavera a causa di una perturbazione che ha ...

Maltempo - nuova allerta meteo della protezione civile per tutto il Centro/Sud : forti temporali - tanta neve e venti impetuosi : allerta meteo – Una vasta saccatura di origine atlantica continua a determinare condizioni di instabilità sul nostro Paese, unitamente ad aria più fredda proveniente dal nord-Europa, apportando da stasera nuove precipitazioni che si intensificheranno su tutto il meridione, assumendo carattere nevoso fino a quota collinare, accompagnate da un generale rinforzo dei venti nord-orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo : neve e mareggiate al centrosud : ANSA, - ROMA, 21 MAR - Nonostante il calendario segni l'inizio della primavera, il centrosud dell'Italia è stretto ancora nella morsa del freddo. La neve è ancora protagonista in Molise, sull'Amiata, ...

Maltempo : al Sud vento forte e pioggia - attesa la neve : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a produrre i suoi effetti anche nelle prossime ore su buona parte del paese, con venti forti dal nord al sud, nevicate al ...

Il Maltempo porta pioggia al Sud. Attesa la neve - la protezione civile emana una nuova allerta in Campania : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a produrre i suoi effetti anche nelle prossime ore su buona parte del paese, con venti forti dal nord al sud, nevicate al centro e piogge sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede, temporali diffusi sulla Campania, accompagnati da fulmini e forti ...

Maltempo Abruzzo : pioggia - neve e mareggiate : pioggia e vento a Pescara, con il fiume ‘sorvegliato speciale’ e mareggiate; neve a L’Aquila dove oggi le scuole sono chiuse, ad Avezzano ed a Chieti alta; nevischio anche nel Teramano a quote collinari relativamente basse. Nel Vastese nevica a Schiavi d’Abruzzo, Castiglione, Torrebruna dove gli spazzaneve sono in azione ma al momento non si registrano particolari disagi. Disagi sulla Trignina ma nella parte al confine ...

Equinozio di Primavera all’insegna del Maltempo in Irpinia : frana - allagamenti e un po’ di neve in montagna : Le forti piogge hanno causato una frana che ha bloccato la SS374 nel tratto tra Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo, in Irpinia: fango e detriti hanno invaso la carreggiata. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Avellino e i vigili del fuoco. L’ondata di maltempo in atto ha determinato allagamenti in diversi punti della città capoluogo e in alcuni centri della provincia. Ad Avellino si sono allagati scantinati e locali ...

Forte Maltempo dopo l’Equinozio : nelle Marche allagamenti - frane e mareggiate. Un po’ di neve nell’entroterra : nelle Marche si segnala in queste ore una nuova ondata di maltempo, con pioggia e mareggiate sulla costa, neve nell’interno con qualche difficoltà di circolazione. Temperature in calo ovunque. Le mareggiate hanno colpito anche la spiagge di Marzocca e Senigallia. Ad Ancona si è registrato un allagamento nella zona della frana Barduzzi, ed altri casi a Porto San Giorgio (Fermo). neve a Urbino, nell’entroterra della provincia di ...

Maltempo : dopo l’equinozio di primavera torna la neve in Molise : Con l’equinozio di primavera in Molise è tornata la neve in diverse zone della regione: a Campobasso in mattinata si sono registrati alcuni cm di accumulo. Segnalato qualche disagio sulle strade della provincia e scuole chiuse in alcuni Comuni. A Capracotta (Isernia) la neve è caduta durante la notte imbiancando tetti e strade. Le temperature sono di nuovo sotto la zero termico e la coltre bianca ha già raggiunto i 10 centimetri. I sindaci ...

Maltempo e neve in Usa - stop molti voli : 11.27 Sono quasi 2300 i voli cancellati da e per New York, Philadelphia e Boston a causa della sferzata di Maltempo che colpirà la costa est statunitense nelle prossime ore con forti venti e neve. Secondo le previsioni,ad essere colpite con più durezza saranno le aree di Washington e New York, dove sono attesi fino a 25 cm. di neve ma anche Boston e Philadelphia. Interessati dal Maltempo 70 milioni di persone.Intanto il sindaco di New ...