Maltempo nei Balcani | allarme inondazioni per i fiumi in piena

Maltempo Campania : disagi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli : disagi oggi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: a causa delle avverse condizioni meteo le compagnie marittime sono state costrette a sospendere le corse delle navi veloci tra i porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento sulla terraferma, e quelli delle isole Ischia, Procida e Capri. Sospese anche le corse di alcuni traghetti sulla tratta Napoli Beverello-Ischia e per Procida. Ieri la Protezione civile della Regione Campania ha emesso una ...

Maltempo nei Balcani - allarme alluvione : tutti i grandi fiumi sono in piena - paura per Sava - Danubio - Drina e Morava : In varie regioni dei Balcani resta l’allarme inondazioni a causa del continuo aumento del livello delle acque di fiumi e laghi, conseguenze delle piogge abbondanti degli ultimi giorni e dello scioglimento di enormi quantita’ di neve caduta nelle scorse settimane. Le situazioni piu’ critiche si registrano in Croazia, Bosnia-Erzegovina e Serbia, dove destano preoccupazione in particolare i grandi fiumi – Sava, Danubio, ...

Maltempo - tennis : slittati a domani i tornei Itf combined : Il programma dei due tornei Itf combined, in corso sui campi in terra rossa del Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, e’ slittato di 24 ore a causa del Maltempo. Lo ha reso noto la Federazione italiana tennis. Nel tabellone maschile l’unico italiano gia’ al secondo turno e’ Davide Galoppini, altri otto debutteranno dunque domani. Il torneo femminile deve ancora ultimare le qualificazioni per i 48 posti: ...

Maltempo : piogge e scioglimento neve - allagamenti nei Balcani : ANSAmed, - BELGRADO, 19 MAR - In vaste aree della regione Balcanica si registrano situazioni preoccupanti per gli allagamenti causati dalle piogge abbondanti degli ultimi giorni, unitamente allo ...

Maltempo - pioggia e scioglimento della neve : acqua alta nei Balcani : Nei Balcani si registrano in queste ore inondazioni, causate dalle piogge abbondanti degli ultimi giorni, unitamente allo scioglimento di grandi quantità di neve caduta nelle scorse settimane. Il livello di numerosi fiumi è in aumento in Serbia, Bosnia-Erzegovina e Croazia, dove vengono segnalate numerose alluvioni. Inondazioni anche in Macedonia e Montenegro, sopratutto vicino ai laghi di Ohrid e di Scutari. La situazione è in linea di massima ...

Maltempo Padova : al via il piano neve sui Colli Euganei : Il piano neve della Provincia di Padova è scattato questa mattina presto lungo le strade strade dei Colli Euganei. “Non ci sono stati grandi disagi – ha spiegato il vice presidente Fabio Bui – ci sono però alcune zone tra cui la Sp 43 Speronella verso Castelnuovo e la Sp 99 Cingolina verso Fontanafredda e Faedo dove la neve ha attecchito e quindi siamo passati con mezzi a lame. Per il momento non c’è bisogno di spargere sale, quindi continuiamo ...

Maltempo : neve fuori stagione pure in Gb - caos nei trasporti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Caos neve e ghiaccio nel Regno Unito : disagi nei trasporti - allerta Maltempo : Nel Regno Unito neve e ghiaccio stanno facendo registrare nuovi pesanti disagi nei trasporti: il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato l’allerta maltempo in particolare in riferimento all’Inghilterra sudoccidentale e alle coste del Galles. La polizia ha avvertito di condizioni pericolose per il traffico su diverse strade, in particolare nelle Midlands fino al Lincolnshire. Chiuso per ore l’aeroporto ...

Maltempo Francia - il Burian porta fino a 12cm di neve al nord e uno shock termico di 16°C : previsti -6°C nei prossimi giorni [GALLERY] : 1/8 ...

Maltempo : il Seveso rientrato nei limiti ordinari a Milano : La Centrale operativa MM servizio idrico ha comunicato il rientro nei limiti ordinari del Seveso intorno alle 17. Qualche disagio a Peschiera Borromeo, in via Liguria, per la caduta di una pianta. La strada è stata bloccata e i Vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere l’albero e ripristinare circolazione. L'articolo Maltempo: il Seveso rientrato nei limiti ordinari a Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Anche la costa est degli Stati Uniti è nei guai per il Maltempo : Un ciclone extratropicale ha causato allagamenti, piogge, nevicate e forti venti: migliaia di voli sono Stati cancellati e cinque persone sono morte The post Anche la costa est degli Stati Uniti è nei guai per il maltempo appeared first on Il Post.

Maltempo - Alessandria : pioggia gelata e ritardi nei treni : Disagi nell’Alessandrino per il Maltempo, caratterizzato da pioggia congelante soprattutto nelle valli Borbera e Curone, Acquese, Ovadese e la zona di Serravalle Scrivia. L’autostrada A26 dei Trafori tra lo svincolo per l’A21 ‘Torino-Piacenza’ (dove sono segnalate precipitazioni sull’intero tratto) e quello per l’A10 ‘Genova-Ventimiglia’, compresa la diramazione ‘Predosa-Bettole’; ...

Maltempo Campania : domani 1° Marzo ancora scuole chiuse nei comuni flegrei : I sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, hanno decretato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con specifica ordinanza per domani, giovedì 1 Marzo. A Bacoli la sospensione si avrà anche venerdì. La decisione è stata assunta dopo il bollettino diramato nel pomeriggio dalla Protezione Civile regionale che prevede per domani mattina precipitazioni prevalentemente nevose e presenza di ghiaccio sulle strade. La proroga della ...