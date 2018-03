Maltempo in arrivo in USA | oltre duemila voli cancellati

Allerta Meteo Lazio - forte Maltempo in arrivo : abbondanti nevicate oltre i 400-600 metri : Allarme neve nel Lazio orientale sopra i 400 metri per le prossime 24-30 ore. Come comunica in una nota la Regione, il Centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal tardo pomeriggio di oggi, martedi’ 20 marzo e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio ‘sulle zone orientali, nevicate al di sopra dei 400-600 ...

Maltempo : allerta gialla in Sicilia - in arrivo temporali e venti di burrasca : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Prosegue l'ondata di Maltempo in Sicilia. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in gran parte dell'Isola fino alle 24 di domani. In particolare si prevedono precipitazioni anche a caratter

Maltempo Liguria - Arpal : in arrivo venti fino a 110 km/h sul Levante : Dal pomeriggio di oggi fino a metà della giornata di domani 21 marzo, sono attesi venti, che soffieranno dai quadranti settentrionali in modo molto intenso, raggiungendo nel Levante Ligure il livello di burrasca forte, con valori di 100-110 km/h. Dalla tarda serata e fino a domattina – spiega l’Agenzia Arpal – saranno anche possibili deboli nevicate sui rilievi del Ponente Ligure con locali spolverate in sconfinamento fino a ...

Allerta Meteo Equinozio di Primavera - forte Maltempo in arrivo dalla Spagna : ecco il fronte temporalesco verso la Sardegna : Allerta Meteo – Avanza verso l’Italia il brusco peggioramento di origine Atlantica che nel giorno dell’Equinozio di Primavera, Martedì 20 Marzo, investirà il nostro Paese. Il fronte nuvoloso, carico di fenomeni temporaleschi, è molto vicino alla Sardegna che verrà raggiunta in nottata. Forti temporali all’alba colpiranno le zone sud/occidentali della Regione, estendendosi al resto dell’isola durante la mattinata. I ...

Allerta Meteo - forte Maltempo in arrivo sull’Italia con l’Equinozio di Primavera : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Ancora forte instabilità Meteorologica sul nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato, infatti, farà ingresso nella giornata di domani dal nord Atlantico sul bacino del Mediterraneo occidentale e raggiungerà la nostra penisola determinando una nuova fase perturbata con piogge sui settori tirrenici centro-meridionali e un rinforzo della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione ...

In arrivo sul Bel Paese - il ciclone di primavera - Maltempo con neve anche a bassa quota : Roma - E' in arrivo una settimana fredda e invernale, maltempo e neve fino a quote basse. Dopo aver colpito l'Europa centro-settentrionale, i venti freddi dalla Russia raggiungeranno anche l'Italia. Questa settimana sarà decisamente fredda per il periodo, con tracollo termico anche di 10°C dapprima sulle regioni settentrionali, poi anche al Centro sud, il tutto sotto i colpi dei venti di bora, tramontana e grecale. ...

Con l'arrivo della primavera torna il Maltempo. Le previsioni per i prossimi giorni : Non sarà un nuovo Buran , con neve anche al Sud, ma la settimana prossima, che formalmente vedrà l'inizio della primavera, sarà caratterizzata da un colpo di coda dell'inverno che porterà temporali e ...

Maltempo in arrivo - il meteorologo fa chiarezza : “Burian? Sarà semplicemente instabilità marzolina” : “L’Italia a partire dall’inizio della prossima settimana Sarà interessata da un ritorno di temperature più rigide di quelle che stiamo sperimentando in questi giorni, con possibili nevicate a quote collinari e non in pianura. Le caratteristiche del tempo atmosferico saranno quindi quelle della tipica instabilità del tardo inverno-inizio primavera”. A rassicurare sul temibile ritorno del Burian, l’ondata di gelo ...

Maltempo - in arrivo freddo - vento e tempeste - nel week end probabili nevicate : Roma - Prosegue la fase dinamica e instabile sul Continente Europeo, caratterizzata dall'assenza di figure anticicloniche in grado di portare stabilità duratura. Una nuova perturbazione atlantica, legata a un profondo vortice depressionario al largo dell'Irlanda, si prepara a entrare in azione da Ovest e a interessare l'Italia a partire da giovedì. MERCOLEDI' ULTIMI SCAMPOLI DI BEL TEMPO - Pressioni medie ...

Maltempo - in arrivo temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud - : Allerta della Protezione Civile per una nuova perturbazione atlantica che colpirà l'Italia da giovedì 15 marzo. Rovesci di forte intensità interesseranno diverse regioni, a partire da quelle ...

Il ritorno di Burian? "Una fake news". Maltempo e gelo in arrivo - ma solo 5 gradi in meno : Nuove gelate? Ancora neve a Roma? Nulla di tutto questo: il ritorno di Burian sarà meno incisivo della sua prima 'visita', quando mezza Italia fu imbiancata dalla neve. «Burian...

