Maltempo Firenze | allerta per vento forte | chiusi i giardini comunali

Maltempo Toscana : forte nevicata sull’Amiata - vento forte a Firenze : Ondata di Maltempo nel sud della Toscana: i Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti nella notte a causa della forte nevicata che ha interessato la zona del Monte Amiata. La strada provinciale che porta a Prato della Contessa è stata chiusa a causa degli alberi caduti sulla carreggiata. Numerosi gli interventi del Comando di Grosseto. La Sala integrata di protezione civile della Città Metropolitana Firenze ricorda che è in vigore ...

Maltempo Firenze - cade un albero in strada : danneggiate due auto parcheggiate : Un grosso albero è caduto questo pomeriggio a Firenze danneggiando due auto parcheggiate. E’ accaduto in viale Machiavelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Non vengono segnalati danni a persone”. L'articolo Maltempo Firenze, cade un albero in strada: danneggiate due auto parcheggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : ancora rallentata la circolazione dei treni Chiusi-Firenze : circolazione ferroviaria ancora rallentata lungo la linea regionale Firenze-Arezzo-Chiusi dopo i danni alla massicciata provocati dalle forti piogge all’Indicatore. Lo rende noto Fs spiegando ci sono previsti almeno altri tre giorni di lavoro per il consolidamento della massicciata. I ritardi per i treni in viaggio sono tra i 10 e i 20 minuti, altri convogli sono stati sostituiti con autobus tra Ponticino e Arezzo. Circa 60 tecnici di Rfi ...

Maltempo - linea Fs Chiusi-Firenze : ripresa regolare da domani : E’ prevista per domani la ripresa della normale circolazione ferroviaria lungo la linea convenzionale Firenze-Arezzo-Chiusi, interessata oggi da rallentamenti a causa del Maltempo. Lo rende noto Fs spiegando che sono 60 i tecnici di Rfi e della ditte appaltatrici al lavoro nei pressi di Indicatore (Arezzo), per ripristinare la massicciata danneggiata la scorsa notte dalle infiltrazioni, causate dalle abbondanti piogge che hanno interessato ...

Maltempo : circolazione rallentata sulla linea ferroviaria Chiusi-Firenze : A causa del Maltempo, in Toscana dalle ore 04:30 la circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Chiusi–Firenze è rallentata tra Ponticino e Arezzo. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 20 minuti. Sul posto i tecnici di Rete ferroviaria Italiana. L'articolo Maltempo: circolazione rallentata sulla linea ferroviaria Chiusi-Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze - piani anti buche : dal 19 Marzo interventi rafforzati : Sei squadre di pronto intervento. Sono queste le forze messe in campo dall’Amministrazione in questa prima fase del piano di intervento straordinario di ripristino delle strade cittadine messe a dura prova dal Maltempo dei giorni scorsi. Oggi gli addetti sono intervenuti nella zona di Firenze Nord e al Galluzzo, domani sarà la volta di via della Colonna e di piazza San Marco. E poi a seguire le altre strade individuate sulla base della ...

Maltempo Firenze : intervento straordinario di ripristino delle strade : Un piano di intervento straordinario contro le ”buche” già avviato e che, per la sua entità, andrà avanti per tutto il mese di marzo. È quanto rende noto l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti che sottolinea il ruolo che hanno giocato le recenti condizioni meteorologiche sullo stato di salute delle strade cittadine. ”Il Maltempo dei giorni scorsi, e in particolare le basse temperature e le forti piogge insieme al ...

Maltempo Firenze : nuova allerta gialla da stasera per ghiaccio : Prosegue l’allerta per rischio idrogeologico idraulico, legata alla pioggia. E, questa sera, scatta nuovamente quella per rischio ghiaccio. Sono queste le novità del nuovo bollettino di valutazione delle criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr). La zona interessata riguarda Firenze e i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e ...

Maltempo Firenze : il giardino di Boboli resta chiuso : chiuso anche oggi il giardino di Boboli a Firenze, dopo la chiusura decisa ieri a causa della neve. La decisione è stata adottata per motivi precauzionali. Gli altri musei del complesso (gli Uffizi e Palazzo Pitti) sono oggi regolarmente aperti. L'articolo Maltempo Firenze: il giardino di Boboli resta chiuso sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - ancora neve sull'Italia : imbiancate Milano - Genova e Firenze | Guarda foto e video : Maltempo, ancora neve sull'Italia: imbiancate Milano, Genova e Firenze | Guarda foto e video Fiocchi bianchi anche su Padova, Vicenza, Verona, Bergamo e Savona. Disagi per i viaggiatori. Scuole chiuse in molti Comuni della penisola Continua a leggere L'articolo Maltempo, ancora neve sull'Italia: imbiancate Milano, Genova e Firenze | Guarda foto e video è su NewsGo.

Maltempo : il prefetto di Firenze revoca il blocco dei tir sulla A1 verso sud : Tornano a transitare i mezzi pesanti sull’A1 ma solo in direzione sud mentre permane il divieto su tutte le altre strade extraurbane della provincia di Firenze. Lo ha deciso il prefetto di Firenze, Alessio Giuffrida che ieri aveva disposto il blocco dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane, autostrade comprese. Nell’ordinanza viene consentito alla polizia stradale e a Autostrade per l’Italia ...

Maltempo - ancora neve sullItalia : imbiancate Milano - Genova e Firenze : Milano, le palme del Duomo "gelate" dalla neve IPA 1 di 29 IPA 2 di 29 IPA 3 di 29 IPA 4 di 29 IPA 5 di 29 IPA 6 di 29 IPA 7 di 29 IPA 8 di 29 IPA 9 di 29 IPA 10 di 29 IPA 11 di 29 IPA 12 di 29 IPA 13 ...

Maltempo Firenze : spalaneve in azione su 450 Km di strade : É scattata intorno alle 1.35 di stanotte l’operazione di salatura delle strade per garantire la massima sicurezza alla circolazione a Firenze. Secondo i dati raccolti dalla protezione civile del Comune sono complessivamente 450 i chilometri di strada oggetto di interventi di salatura/spalaneve con passaggi ripetuti. In particolare, dalle prime ore di oggi sono in funzione 34 mezzi spargisale di cui 23 con lama spalaneve e sono stati ...

Maltempo Toscana : neve a Firenze - chiuso il giardino di Boboli : A causa delle precipitazioni nevose per tutta la giornata il giardino mediceo di Boboli a Firenze rimarrà chiuso. Chiusura anche per Palazzo Pitti, salvo la sala Bianca, dove oggi sono in programma eventi musicali. Aperti invece regolarmente gli Uffizi, cosi’ come gli altri musei statali del capoluogo toscano, Galleria dell’Accademia e Bargelllo. L'articolo Maltempo Toscana: neve a Firenze, chiuso il giardino di Boboli sembra essere ...