Maltempo | dopo l’equinozio di primavera torna la neve in Molise

Genova - voragine in strada dopo il Maltempo a San Fruttuoso : anziano ci cade dentro e muore : Il cadavere di un uomo, un anziano, è stato trovato questa mattina in una voragine apertasi da tempo a Genova sulle alture di San Fruttuoso, in via Berno. Sul posto la polizia, un medico legale e i ...

Allerta Meteo per Giovedì 15 Marzo : mix pericolosissimo di forte Maltempo e super caldo dopo il Giorno del Pi greco : 1/19 ...

Maltempo Roma - SOS alberi dopo la neve : 300 interventi in tre giorni : Trecento interventi “in emergenza” sulle alberature della Capitale sono stati effettuati solo nei primi tre giorni di lavoro dopo l’emergenza neve. E’ quanto apprende l’Adnkronos dall’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale. Adesso il lavoro del Campidoglio sta proseguendo con la messa in sicurezza delle aree verdi e anche con la rimozione dei rami caduti a Roma in seguito all’ondata ...

Maltempo Modena : riaperti i ponti dopo il passaggio della piena del Secchia e del Panaro : A Modena sono stati riaperti questa mattina, intorno alle 11, Ponte Alto e il ponte dell’Uccellino sul Secchia, chiusi dalla serata di domenica 11 marzo in via precauzionale a causa dell’alto livello delle acque. Riaperto anche il ponte di via Curtatona, chiuso da lunedì mattina, ma dove l’abbassamento del livello dell’acqua al di sotto del piano stradale aveva già permesso ai tecnici di Hera di effettuare la pulizia del manto stradale. A Ponte ...

Dopo il Maltempo scatta l'emergenza strade : fango - buche e sassi come schegge : Il drammatico stato delle provinciali nell'Alto mantovano. Ecco il nostro viaggio tra improvvisi baratri e auto rovinate

Maltempo : riaperta la strada di Arni dopo la caduta delle pietre : E’ stata riaperta al transito veicolare, in meno di 24 ore, la strada provinciale 10 di Arni dove ieri pomeriggio tra località ‘Tre Fiumi’ e galleria del Cipollaio, c’è stata una caduta massi che ha costretto la Provincia di Lucca a chiuderla. Grazie al lavoro dei tecnici, degli addetti e della Provincia intervenuti subito, è stato possibile bonificare il versante interessato dallo scivolamento di materiale, anche se la ...

Maltempo Ancona : cessata l’emergenza Misa dopo la piena di ieri : dopo il picco dell’onda di piena transitata ieri alle 23, “senza esondazione, è cessato lo stato d’emergenza”. Lo comunica la Prefettura di Ancona che ha seguito a Senigallia l’evolversi della situazione dopo che le “forti precipitazioni e lo scioglimento dei residui nevosi avevano portato al raggiungimento dei livelli di guardia idrometrica“. Tutte le componenti del sistema territoriale di protezione ...

Maltempo in Provincia di Pesaro Urbino dopo la neve preoccupano le frane : dopo la neve e le alluvioni, ora il pericolo e’ rappresentato soprattutto dalle frane. Lo sottolinea la Provincia di Pesaro Urbino i cui uomini e mezzi dei servizi Viabilita’ e Speciali, con la polizia Provinciale, lavorano senza sosta anche di notte per fronteggiare i numerosi eventi franosi e smottamenti che stanno “compromettendo la viabilita’ sulle strade Provinciali e l’incolumita’ pubblica”. ...

Maltempo - dopo la neve arrivano i temporali : nuova allerta meteo della Protezione civile : nuova allerta meteo della Protezione civile. Ancora piogge e temporali al Centro-Sud, allerta arancione sulle Marche. Il Maltempo prosegue sull'Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che ...

Maltempo - dopo la neve arriva la pioggia in tutta Italia - : Nuvolosità e precipitazioni sparse su tutta la penisola fino a mercoledì 7 marzo, prima di un innalzamento delle temperature. Ecco il quadro della prossima settimana. LE PREVISIONI