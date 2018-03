Mafia | gli appuntamenti della Giornata della Memoria da Sud a Nord A Catania i detenuti

Libera sceglie Foggia per ricordare vittime dei clan. AntiMafia : “Qui negazione e impunità”. Ciotti : “Silenzio si vince a scuola” : Quelle strade troppo spesso squassate dalle bombe e dal rumore dei proiettili oggi saranno la piazza principale nella quale Libera celebra la Giornata del ricordo delle oltre 970 vittime innocenti di mafia. Don Luigi Ciotti aveva annunciato lo scorso maggio il ‘trasloco’ da Locri a Foggia, perché i segni di un’escalation mafiosa “erano già palesi” da tempo (leggi l’intervista integrale) e “non basta la ...

Mafia : arrestato il portiere del Lecce - ha militato anche in Serie A [NOME e DETTAGLI] : C’é anche un ex calciatore dell’u.s. Lecce, Davide Petrachi, tra le 37 persone arrestate nell’ambito dell’operazione anti droga dei carabinieri del comando provinciale di Lecce. Davide Petrachi, 32 anni, Leccese, é stato raggiunto da un provvedimento restrittivo ai domiciliari. E’ stato uno dei portieri della rosa del Lecce calcio per 7 stagioni, militando anche in Serie A, fino alla stagione 2014-2015 per poi ...

Migliaia di studenti attesi a Saluzzo : ricorderanno le 900 vittime di Mafia : Tra i vari temi, l'accoglienza dei migranti, il ricordo e la commemorazione , anche con spettacoli teatrali e film, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nativo di Saluzzo e ucciso dalla mafia, e ...

Mafia : Mise dedica due francobolli a Impastato e Padre Puglisi : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – Un francobollo da 95 centesimi sarà dedicato, il 21 marzo, al giornalista Giuseppe Impastato, ucciso per il forte impegno contro la Mafia il 9 maggio 1978, a Cinisi (Palermo). Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noti alcuni dettagli del valore postale anche se l’immagine sarà resa nota soltanto il giorno di emissione. Il francobollo per Impastato mostrerà un ritratto e la scritta ‘Radio ...

Mafia : legale Mori ai giudici - assolvete generale e non consentite che gli venga gettato fango : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "Non fatevi ingannare, non consentite che venga gettato fango su onesti servitori dello Stato, adoperativi tutti che venga scritta una sentenza onesta e non consentite che venga gettato fango. Solo così, la vostra coscienza di uomini e donne liberi, onesti e coraggiosi

Gomorra - perché gli attori vengono arrestati?/ Franco Maresco : “Cinema e Mafia vivono in simbiosi” : Gomorra, perché gli attori vengono arrestati? Il regista palermitano Franco Maresco conferma la presenza di una simbiosi sempre esistita tra cinema e mafia.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:37:00 GMT)

Mafia : truffava coppia di anziani fingendosi il figlio - ‘tradito’ dalla convivente : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – E’ stato ‘tradito’ dalla sua compagna, Francesco Simone, l’uomo di 54 anni arrestato dai Carabinieri di Messina con l’accusa di avere truffato per anni una coppia di anziani di Montalbano Elicona, facendo credere ai due di essere il figlio scomparso tempo fa con il metodo della lupara bianca. La donna, Provvdienza C. lo scorso 7 dicembre si è presentata alla caserma dei ...

"Vostro figlio è nascosto - ha bisogno di soldi" : ma era morto da 25 anni ucciso dalla Mafia : Per anni ha fatto credere ai genitori di un ragazzo scomparso, vittima della cosiddetta "lupara bianca", che il figlio fosse ancora vivo e si nascondesse per sfuggire alla mafia, riuscendo così a farsi...

Mafia : legale Mori - Pm vogliono gettare fango sui Carabinieri e sul generale : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "L'intento della Procura di Palermo è quello di gettare fango sui Carabinieri, di 'mascariare', anche con vicende degli anni '80, in particolare il generale Mario Mori". Lo ha detto l'avvocato Basilio Milio, legale del generale Mario Mori e del generale Antonio Subrann