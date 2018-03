Mafia | don Ciotti | “A Foggia è mancata la volontà di denunciare Diamo strumenti ai

Lombardia : storie di donne nella Giornata no-Mafia al Pirellone (3) : (AdnKronos) - A metà della mattinata, lo spettacolo 'Pi Amuri – Ballata per fiori innamorati. storie di donne contro la mafia' della Compagnia del Bivacco. La pièce ha messo in scena, con una coreografia essenziale colorata di rosso nero e bianco, le storie di Rita Atria, Piera Aiello e Saveria Anti

Lombardia : storie di donne nella Giornata no-Mafia al Pirellone : Milano, 20 mar. (AdnKronos) - storie di donne hanno animato la Giornata contro le mafie andata in scena questa mattina a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Più di 230 studenti delle scuole superiori lombarde hanno preso parte, all’Auditorium Gaber di Milano, all’iniziativ

Mafia - Giletti contro l’assessore siciliano : “Mi vergogno di questo Stato. Dia solidarietà a queste donne abbandonate” : Durissimo monito di Massimo Giletti a Non è L’Arena (La7) all’assessore all’Agricoltura della Regione Sicilia, Edgardo Bandiera (Forza Italia). Nel corso della trasmissione, viene affrontata la vicenda delle sorelle Irene, Anna e Ina Napoli, che insieme alla loro madre gestiscono un’azienda agricola di 90 ettari a Mezzojuso (Palermo), antico feudo del boss mafioso Bernardo Provenzano. Dal 2006 le donne sono vittime dei ...

Don Luigi Ciotti cittadino onorario di Locri : “Il primo testo antiMafia è la Costituzione. La politica si occupi delle persone fragili” : “Ho sempre detto che il primo vero testo antimafia è la Costituzione italiana”. Lo ha affermato don Luigi Ciotti durante il suo intervento in occasione della cittadinanza onoraria che gli è stata conferita dal Comune di Locri. “Libera è apartitica ma non apolitica” sono le parole di don Luigi riportate sul sito lentelocale.it che ha pubblicato il suo discorso integrale incentrato sui temi più caldi della campagna elettorale appena finita. “Ho ...

Mafia - l’arcivescovo di Palermo : “Dalla Chiesa omissioni nella lotta a Cosa nostra. Dobbiamo chiedere perdono” : Chiede scusa per quanto i suoi predecessori non hanno fatto nella lotta a Cosa nostra. È una presa di posizione netta quella di don Corrado Lorefice, l’arcivescovo di Palermo. “Dobbiamo chiedere perdono per quanto la Chiesa non ha fatto nel passato nei confronti della Mafia. Per quanto la Chiesa sia stata omissiva, per quando abbiamo annunciato ma non praticato valori evangelici a difesa di una terra violentata dalla Mafia”, ha ...

Mafia : arcivescovo Palermo - Chiesa chieda perdono per suo silenzio : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Dobbiamo chiedere perdono per quanto la Chiesa non ha fatto nel passato nei confronti della Mafia. Per quanto la Chiesa sia stata omissiva, per quando abbiamo annunciato ma non praticato valori evangelici a difesa di una terra violentata dalla Mafia". Lo ha detto don C

“Mia madre Renata Fonte - la prima donna politica italiana uccisa dalla Mafia” : Chi s’imbatte solo ora per la prima volta nella storia di Renata Fonte deve sapere che questo viso dallo sguardo tenace diventerà un’immagine difficile da scordare. Lo sappia il viaggiatore, se e...

Don Ciotti e il voto : “In campagna elettorale nessuno parla di Mafia e corruzione” : “Il degrado etico della politica è la dimostrazione che abbiamo lasciato campo libero a troppi disonesti e avventurieri. La politica si è ridotta in ad un gioco di potere, a spartizione di interessi&rdquo...

Trent'anni di cronaca - Mafia e soprusi raccontate con estro e sarcasmo dalla matita di Donarelli (FOTO) : Franco Donarelli, ironico disegnatore e illustratore di lungo corso. Attraverso le sue tavole ha raccontato in chiaro scuro eventi che hanno connotato la storia della Sicilia dell'ultimo trentennio, ...

Bitonto - bimbo dona un disegno ai carabinieri durante il blitz antiMafia : "Grazie che ci aiutate" : Un gesto di speranza a Bitonto mentre oltre 100 rinforzi agenti inviati dal Viminale hanno messo a soqquadro la zona ex 167. Il blitz è scattato dopo...

'La Mafia uccide solo d'estate' stasera in tv su Rai3 - il film rivelazione di Pif vincitore di un David di Donatello : stasera 19 gennaio su Rai3 , va in onda 'La mafia uccide solo d'estate' , il primo lavoro cinematografico di Pif : un film lucido, quasi poetico, che racconta la mafia con gli occhi di un bambino. ...

Trattativa Stato-Mafia - Sgarbi invita Mori e De Donno all'Ars. Granata : "Disonore per Parlamento e politica" : Nel Parlamento regionale, su via libera della presidenza, sarà proiettato nella sala Mattarella il film sul generale imputato al processo palermitano. L'ex...