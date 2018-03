Ma ora la Leosini è diventata un magistrato?

”Per carità”. Leosini vs Bruzzone - è guerra. La signora del ”crimine” non ci sta e - con il suo impeccabile stile - risponde alle critiche della criminologa : Franca Leosini si è confermata la signora indiscussa della terza rete e star del web con la nuova stagione di Storie maledette che ha aperto con il caso di Avetrana. L’intervista a Sabrina Misseri e Cosima Serrano, condannate all’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi, è stata vista da un milione 877 mila spettatori e uno share dell’8.1 per cento risultato il miglior ascolto del programma su Rai3 dal 2014. La ...

Franca Leosini e Claudio Baglioni/ Video : il duetto con ''Piccolo grande amore'' e ''Ancora'' (Sanremo 2018) : Video, Franca Leosini rassicura tutti sul suo ritorno in pianta stabile con il programma Storie Maledette. Nel frattempo darà vita a una gag al Festival di Sanremo con Claudio Baglioni.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 23:32:00 GMT)

Sanremo. Sul palco dell'Ariston stasera arriva Franca Leosini - la signora di 'Storie maledette' : Cresce l'attesa per la sua presenza sul palco dell'Ariston: nulla è trapelato su cosa farà in coppia con il direttore artistico. La giornalista ha commentato sul suo profilo Facebook che per lei essere a Sanremo è un privilegio. Tra gli ospiti anche Pippo Baudo, Sting, Biagio Antonacci, Shaggy e i Il Volo che omageranno la canzone italiana