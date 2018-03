M5s | i partiti non dicono no a dare a noi la presidenza della Camera

M5s - da partiti nessun no a Camera a noi : ANSA, - ROMA, 20 MAR - "Secondo giorno di incontri con i rappresentanti di tutte le forze politiche. Con tutti abbiamo condiviso il nostro metodo per la scelta dei profili più adatti. L'obiettivo è ...

Davide Casaleggio sul Washington Post : “M5s vento inarrestabile - vecchi partiti moribondi. Ogni voto ci è costato 8 cent” : “Il Movimento 5 stelle è un vento inarrestabile che continuerà a crescere perché appartiene al futuro”. Davide Casaleggio, figlio del cofondatore M5s ha scritto un lungo intervento sul Washington Post, riportato con il titolo “Why we won“, ovvero “Perché abbiamo vinto”. “In una delle prime dichiarazioni dopo il voto del 4 marzo”, è l’esordio dell’articolo, “Luigi Di Maio ha detto ...

M5s - Fraccaro : “Io presidente Camera? Non so nulla”. Toninelli : “Tutti i partiti si parlano - saprete i nomi per tempo” : C’è chi si nasconde, come Riccardo Fraccaro, già evocato nel totonomi per succedere a Laura Boldrini come presidente della Camera, nel nome di un’intesa Lega-M5s sulle Camere: “Non so nulla, non c’è nessun nome, né alcun patto”. E chi, come Roberto Fico, si rifugia in un bar per evitare le domande e taglia corto di fronte ai cronisti che gli ricordano la sua contrarietà ad alleanze con il partito di Matteo Salvini: ...

Casaleggio : noi voce dei cittadini - partiti moribondi. M5s - primo partito digitale del mondo : "La democrazia diretta, resa possibile dalla Rete, ha dato una nuova centralità del cittadino nella società - spiega - Le organizzazioni politiche e sociali attuali saranno destrutturate, alcune sono destinate a scomparire. La democrazia rappresentativa, quella per delega, sta perdendo via via significato. E ciò è possibile grazie alla Rete"

Parlamento : assemblea M5s Camera - oggi incontri con partiti su presidenze : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Alle 11.30 si terrà all’auletta dei gruppi di Montecitorio la prima assemblea dei deputati M5S della XVIII Legislatura. Sono ben 227 gli eletti alla Camera nelle file dei 5 Stelle. Ad aprire la riunione, come ieri al Senato, sarà il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. Subito dopo la fine della riunione, a quanto si apprende, i due capigruppo di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, ...

Di Maio alla prima riunione dei senatori M5s : “Dei ministri si parla con il Colle - dei temi con i partiti” : “Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi con i partiti politici”. alla prima riunione dei 112 senatori del Movimento 5 stelle è intervenuto anche il capo politico Luigi Di Maio. Che come prima cosa ha parlato dei metodi per l’elezione dei presidenti delle Camere e delle prossime mosse in vista dell’eventuale formazione di un governo. “prima il metodo poi i nomi”, ha detto ribadendo ...