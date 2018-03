M5s | Dessì in Senato per registrarsi Scena muta sul reintegro e sull’affitto a 7 euro

M5s - Dessì riammesso da Di Maio/ Critica Pd : “ma non era espulso?”. Eletti Senato e apertura alla Lega : M5s, Emanuele Dessì reintegrato tra gli Eletti al Senato: Di Maio "glissa" e risponde a Beppe Grillo. Critiche Pd, "ma non era stato espulso?", si apre asse con la Lega per il Governo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:52:00 GMT)

M5s - DI MAIO ‘REINTEGRA’ EMANUELE DESSÌ TRA SENATORI/ La risposta a Grillo : “la nostra forza è adattarci” : M5d, Di MAIO ai SENATORI M5s "risponde" a Beppe Grillo, "ci adattiamo sempre". EMANUELE DESSÌ reintegrato, forse, per problemi di numeri a Palazzo Madama: scoppia la bufera(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:55:00 GMT)

M5s - Dessì reintegrato nel gruppo al Senato. Il silenzio di Di Maio - fughe e imbarazzi dei neosenatori : imbarazzi, poche parole e fughe dei neo senatori, tutto mentre il capo politico M5s Luigi Di Maio preferisce tagliare corto e rifugiarsi nel silenzio sul caso di Emanuele Dessì, riammesso nel gruppo pentastellato nonostante le promesse pre-elettorali. Era stato lo stesso Di Maio ad annunciare che Dessì avrebbe fatto un passo indietro in campagna elettorale, salvo cambiare idea dopo una valutazione dei probiviri sulla questione. “Del caso ...

Emanuele Dessì ammesso nel gruppo M5s al Senato : ‘No irregolarità’. Filmato con Spada - pagava 7 euro di affitto al comune : Emanuele Dessì, il candidato pentastellato travolto dalle polemiche per il video in cui ballava con Domenico Spada e la casa del comune in affitto a 7 euro mensili, è stato ammesso al gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. L’annuncio è arrivato dal capogruppo Danilo Toninelli, che ha precisato come non siano state riscontrate incompatibilità con l’incarico, né sono emersi elementi di natura penale, civile o anche fiscale che ...

Aveva capito bene... Emanuele Dessì resta candidato M5s - è nelle liste ufficiali del Viminale : Emanuele Dessì risulta candidato con il Movimento Cinque Stelle nel collegio Lazio 03. L'imprenditore finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi per la casa popolare in affitto a 7 euro al mese, per le amicizie con il clan Spada di Ostia e i post violenti, compare nelle liste elettorali pubblicate oggi dal Vaticano. Malgrado l'imbarazzo del candidato premier M5S Luigi Di Maio e le dichiarazioni dello stesso Dessì ("Ho ...

M5s - la confusa rinuncia di Dessì : "Quel foglio non l'ho capito" : Prima le accuse di essere vicino al clan Spada e per avere 'menato' un ragazzo rom, poi le spiegazioni. Infine il passo indietro, o forse no. Non è ancora stata del tutto chiarita la vicenda del ...

Impresentabili - Renzi a Di Maio : con M5s Dessì e sindaci indagati : Roma, 5 feb. , askanews, 'Se vale il principio che un indagato è colpevole, stiamo violando la Costituzione. Per me un avviso di garanzia non è una condanna. Ma se vogliamo fare la gara sugli indagati,...

M5s - la confusa rinuncia di Dessì : Quel foglio non l'ho capito : Prima le accuse di essere vicino al clan Spada e per avere "menato" un ragazzo rom, poi le spiegazioni. Infine il passo indietro, o forse no. Non è ancora stata del tutto chiarita la vicenda del candidato grillino Emanuele Dessì, che oggi in un'intervista al Messaggero dice di non essere nemmeno lui sicuro di quale sarà il suo destino politico.Se è vero che ha firmato un documento che gli imporrebbe la rinuncia alla ...